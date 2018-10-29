Євробачення 2019: відомий девіз конкурсу

Хвиля резонансних новин щодо організації наступного пісенного конкурсу "Євробачення" сколихнула весь світ. Однак організатори вирішили все ж провести шоу в Ізраїлі під девізом "Дозволь собі мріяти" (Dare to Dream).

Слоган майбутнього конкурсу оголосили після зустрічі виконавчого директора "Євробачення" і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Про це пише прес-служба конкурсу "Євробачення" на офіційній сторінці у Twitter.

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Цей слоган, який надихає, представляє і символізує все, що стосується пісенного конкурсу "Євробачення". Мова йде про інтеграцію, про різноманітність, про єдність. Стоячи на сцені, дозволяючи собі мріяти про перемогу на "Євробаченні", будьте досить сміливими, досить впевненими, виступаючи перед світовою аудиторією. Це те, про що варто мріяти,

– заявив виконавчий директор пісенного конкурсу Йон Ола Санд.

За його словами, співачка Нетта Барзілай вийшла на сцену з мрією повернути "Євробачення" в Ізраїль. "І їй це вдалося", – додав він.

Нагадаємо, у 2018 році міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2018 пройшов у португальському Лісабоні. За підсумками фіналу, перемогу здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю. Співак MELOVIN, який представляв Україну, посів 17 місце.



У серпні стало відомо, що, попри низку скандалів, у 2019 році Євробачення-2019 усе ж відбудеться у Ізраїлі. Організатори також назвали місцем проведення не Єрусалим, як про це наголошувалось раніше, а Тель-Авів. Відтак, півфінали шоу відбудуться 14 та 16 травня, а фінал прогримить 18 травня.