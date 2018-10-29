16:57
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Євробачення 2019: відомий девіз конкурсу

      277 Читать новость на русском
      Нетта Барзілай – переможниця Євробачення 2018
      Нетта Барзілай – переможниця Євробачення 2018 / Фото з відкритих джерел

      Хвиля резонансних новин щодо організації наступного пісенного конкурсу "Євробачення" сколихнула весь світ. Однак організатори вирішили все ж провести шоу в Ізраїлі під девізом "Дозволь собі мріяти" (Dare to Dream).

      Слоган майбутнього конкурсу оголосили після зустрічі виконавчого директора "Євробачення" і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Про це пише прес-служба конкурсу "Євробачення" на офіційній сторінці у Twitter.

      Читайте також: Нацвідбір до Євробачення 2019: оголошено дату проведення шоу

      Цей слоган, який надихає, представляє і символізує все, що стосується пісенного конкурсу "Євробачення". Мова йде про інтеграцію, про різноманітність, про єдність. Стоячи на сцені, дозволяючи собі мріяти про перемогу на "Євробаченні", будьте досить сміливими, досить впевненими, виступаючи перед світовою аудиторією. Це те, про що варто мріяти,
      – заявив виконавчий директор пісенного конкурсу Йон Ола Санд.

      За його словами, співачка Нетта Барзілай вийшла на сцену з мрією повернути "Євробачення" в Ізраїль. "І їй це вдалося", – додав він.

      Нагадаємо, у 2018 році міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2018 пройшов у португальському Лісабоні. За підсумками фіналу, перемогу здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю. Співак MELOVIN, який представляв Україну, посів 17 місце.

      У серпні стало відомо, що, попри низку скандалів, у 2019 році Євробачення-2019 усе ж відбудеться у Ізраїлі. Організатори також назвали місцем проведення не Єрусалим, як про це наголошувалось раніше, а Тель-Авів. Відтак, півфінали шоу відбудуться 14 та 16 травня, а фінал прогримить 18 травня.

      Теги: LifeStyle Музика Євробачення Новини Ізраїля
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      сьогодні , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук