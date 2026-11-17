Показовою стала заява президента Франції Еммануеля Макрона про готовність обговорювати нову архітектуру європейської безпеки виключно за підсумками війни. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Париж чітко окреслив червоні лінії як для Вашингтона, так і для Москви. Мета Європи – це справедливий мир, збереження в Україні найбільшої конвенційної армії на континенті, наш майбутній вступ до НАТО та розміщення західного військового контингенту одразу після припинення вогню. Від таких формулювань у Кремлі починається справжній нервовий тик, адже це повністю перекреслює всі загарбницькі плани Москви.

Червоні лінії Дубліна проти сценарію "Анкориджа 2.0"

Колективною відповіддю європейців стала Дублінська декларація, яку за ініціативи Макрона підписали 40 держав континенту. Якщо перекласти цей документ із дипломатичної мови, то це жорсткий превентивний сигнал. Європейська безпека не може розмінюватися за нашими спинами. Це пряме застереження, адресоване передусім Дональду Трампу напередодні його можливої тристоронньої зустрічі із Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним у китайському Шеньчжені.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відверто визнав головний острах європейських столиць – ризик повторення так званого Анкориджа. Тобто кулуарної геополітичної угоди, за якою великі гравці спробують задовольнити апетити агресора коштом України та європейської стабільності. Дублінський документ став авансовою фіксацією позицій: розмовляти з Москвою можна лише з позиції сили, адже саме Росія зруйнувала Гельсінський світопорядок.

У Москві цей єдиний фронт викликав відверту істерику. Коли кремлівські пропагандисти на кшталт Соловйова зриваються на прямі образи європейських лідерів, це свідчить про одне: розрахунок Путіна розколоти Захід починає тріщати по швах. Їм неймовірно боляче чути, що Європа більше не збирається мовчати.

Ширми Кремля та загроза ультиматумів

Сьогоднішня гра Путіна абсолютно прозора – диктатор намагається максимально затягнути час. Він підсовує тему абстрактної "глобальної безпеки" як зручну ширму, прагнучи тиском змусити Захід скасувати санкції. Європейські пакети обмежень б'ють по російській економіці надзвичайно дошкульно: блокуються банківські схеми, гальмується рух тіньового флоту танкерів. Без цих надприбутків вести війну на виснаження стає дедалі важче.

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Для Кремля розмови про нову архітектуру безпеки – це не пошук компромісу, а вимога капітуляції Заходу. Росія знову витягла свій абсурдний ультиматум про відкат НАТО до кордонів 1997 року, вимагаючи забрати військові бази з Польщі, Румунії, Фінляндії, країн Балтії та повністю припинити допомогу Україні. Звісно, на такі самогубні кроки Альянс ніколи не піде, проте Москва намагається завищити ставки перед торгами.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга влучно нагадав історичну закономірність: щоразу, коли Москва заводить пісню про перегляд безпеки, за цим слідує нова кривава ескалація. Так було у 2007 році перед нападом на Грузію, так було у 2021 році перед повномасштабним вторгненням в Україну. Західні розвідки відкрито попереджають про загрозу вторгнення Росії до країн Балтії вже за кілька років. Якщо агресора не зупинити зараз, наступний удар відчує вся Європа.

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Суб'єктність Європи у форматі "5 + ЄС"

Президент Володимир Зеленський справедливо наголошує: не можна ставити все з ніг на голову. Спершу має відбутися припинення вогню, виведення військ і надання надійних безпекових гарантій Україні, і лише потім можна вести розмову про глобальні рамки на континенті. Жодної безпеки для Європи без України апріорі бути не може.

Саме тому повернення суб'єктності ЄС є питанням виживання континенту. Європейці переходять від заяв до конкретної переговорної конфігурації у форматі "5 + ЄС" за участю радників із нацбезпеки Британії, Німеччини, Франції, Італії та Польщі. Європа претендує на повноцінне місце за столом майбутнього діалогу, а не просто на окремі консультації в кулуарах.

Показовою є й лють Москви щодо високої представниці ЄС Каї Калас. Кремлівські чиновники на кшталт Медведєва переходять на відверте хамство, бо панічно бояться її непохитності. Калас говорить фундаментальну істину: на цьому полі є один агресор і одна жертва. Агресор не має проблем із власною безпекою, тому будь-яких поступок слід вимагати виключно від Росії, а не від тих, хто захищає свій дім.

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Усі вкиди про можливий обмін наших територій чи вихід із Донбасу на примарне членство в Альянсі – це лише спроби розхитати українське суспільство та затягнути переговори. Єдиною гарантією нашого виживання залишаються сильні Збройні Сили України, розвинений ВПК і спільний, скоординований тиск вільного світу на державу-терориста. І те, що Європа нарешті демонструє готовність діяти жорстко, ламає кремлівські плани на реванш.