Не Меркель і Шредер: у ЄС серйозно розглядають 2 кандидатури як спецпредставників у переговорах

Наступного тижня на Кіпрі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу. Там буде обговорюватися кандидатура перемовника від ЄС, який долучиться до переговорного треку задля завершення російсько-української війни. Це стане ключовим питанням порядку денного засідання в Лімасолі.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів політтехнолог Юрій Подорожній, нагадавши, що раніше Росія запропонувала на цю роль Герхарда Шредера, колишнього канцлера Німеччини. Однак Європа на таку кандидатуру не погодилась.

Мирні переговори: хто може представляти Європу?

Серед прізвищ ймовірних кандидатур в якості перемовника з боку європейців, окрім Шредера, звучало і прізвище ще одного колишнього німецького канцлера – Ангели Меркель. Одна та, зі слів політтехнолога, не хоче мати такий досвід.

Сьогодні, як зазначив Подорожній, серйозно обговорюють кандидатуру Маріо Драгі, колишнього голови Європейського центробанку і експрем'єр-міністра Італії. Він жодного разу не зустрічався з Путіним.

"Він дивиться на країни, як на економіки. На Росію він споглядає як на одну з провінцій ЄС за рівнем економіки. Коли він був прем'єром, хоч це тривало недовго, проте за декілька місяців скоротив залежність від російського газу з 60% до 30%. Це був колосальний стрибок. Драгі – це та людина, яка придумала заморозити 300 мільярдів російських грошей", – розповів Подорожній.

Поміж кандидатур і колишній президент Фінляндії Саулі Нійністе, який зустрічався з Путіним 30 разів, а також грав з ним в хокей. Політтехнолог нагадав, що він міг в очі говорити російському диктатору, на відміну від інших, все, що вважав за потрібне. Він завів Фінляндію в НАТО і з цього приводу зателефонував Путіну, поставши перед фактом.

Я думаю, що вибір буде між цими двома кандидатурами, які здатні серйозно розмовляти з Путіним і Трампом, представляти сьогодні Європу не слабкою позицією, а потужною,

– озвучив Подорожній.

Російські пропагандисти заявляють, що в ролі перемовника від Європи хотіли б бачили лояльну до Москви людину. Політтехнолог зауважив, що Кремль волів би спілкуватися з такими як Орбан, колишнім прем'єром Угорщини, але Європа на це не піде.

Підсумовуючи, Подорожній вказав на те, що важливим буде здатність визначеного кандидата від Європи інтегруватися в переговорний процес і це має схвалити не стільки Росія, як США в особі президента Трампа. Він додав, що нині є людина, яку в якості європейського спецпредставника погодив би американський лідер. Мовиться про чинного президента Фінляндії Александра Стубба, оскільки в них гарні відносини й є порозуміння.

Стубб заявив, що готовий говорити з Путіним

Президент Фінляндії висловився про те, що не виключає такого сценарію, що він може стати європейським представником на переговорах задля завершення війни в Україні, якщо йому надійде така пропозиція. Він зауважив на тому, що розмови про мир мають початися тоді, коли буде припинений вогонь. Стубб також наголосив, що нині ситуація довкола війни змінилась, Україна стала міцнішою, натомість Росія переживає невтішні процеси всередині країни й продовжує зазнавати суттєвих втрат на полі бою.

Поки Європа роздумує над кандидатом, який долучиться до мирних переговорів, у Кремль збирається вкотре прибути американський представник Стів Віткофф, який є спецпосланцем Трампа. Його візит анонсував представник російського диктатора Кирило Дмитрієв, який висловив переконання, що після тривалої паузи перемовний процес може відновитися.