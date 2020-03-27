12:12
27 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Європарламент ухвалив терміновий план для порятунку економіки ЄС під час пандемії: деталі

      -
      Європарламент ухвалив терміновий план для порятунку економіки ЄС / Visit Alsace

      Європарламент ухвалив термінові пропозиції щодо допомоги людям та бізнесу під час спалаху коронавірусу. Зокрема, йдеться про направлення 37 мільярдів євро в регіони Євросоюзу, що найбільше постраждали.

      Кошти у рамках інвестиційної ініціативи Corona Response спрямують на системи охорони здоров'я та ринки праці постраждалих країн, йдеться на сайті Європарламенту.

      До теми Євросоюз пообіцяв Україні допомогу в боротьбі з коронавірусом: деталі

      У Брюсселі також планують розширити Фонд солідарності ЄС, аби покрити надзвичайні ситуації у сфері суспільної охорони здоров’я. Мовиться про заходи щодо запобігання та контроль поширення хвороб. Це дозволить європейським країнам загалом отримати 800 мільйонів євро.

      Також європарламентарі призупинили дію положень ЄС щодо слотів аеропортів. Таким чином, авіаперевізники можуть відмовитись від виконання порожніх рейсів. Авіакомпанії можуть не використовувати заплановані місця для зльоту та посадки і перенести їх на наступний сезон.

      Затвердити рішення європарламентарів повинна Рада ЄС.

      Конфлікт у ЄС щодо запобігання кризі:

      Зазначимо, у ЄС немає єдності щодо надання допомоги постраждалим від коронавірусу державам. На онлайн-саміті 26 березня лідери Нідерландів та Німеччини виступили проти ініціативи Італії, Іспанії та Франції щодо деталей фінансового порятунку єврозони.

      Італія та Іспанія наполягають на фактично необмеженій підтримці зруйнованих економік, випустивши так звані "коронаоблігації". Нідерланди та Німеччина не поспішають залізати у спільний борг. Зійшлись на тому, що міністри фінансів єврозони повинні за два тижні розробити план.

      Найбільш постраждалими країнами ЄС від коронавірусу залишаються:
      Італія – понад 80 тисяч інфікувань, більше 8 тисяч летальних випадків;
      Іспанія – майже 58 тисяч інфікувань, понад 4 тисячі – смертельні;
      Німеччина –  44 тисячі інфікувань і понад 250 смертельних випадків;
      Франція – 29 тисяч інфікувань, 1700 людей померли.

      Коронавірус в цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Світова криза 2020 Європа Європарламент Євросоюз
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 09:34 Як захищатимуть від коронавірусу депутатів під час позачергового засідання: фото
      Новини України 5449
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 27 березня: долар вже перевалив за 28, євро наближається до 31
      Новини України 3966
      сьогодні , 06:40 Боляче буде найбіднішим верствам населення, – Фурса про дефолт в Україні
      Новини України 15491
      сьогодні , 07:20 Багаті теж плачуть: як живуть сім'ї політиків, яких "скосив" коронавірус
      Статті 6278
      сьогодні , 12:00 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: дані МЗС
      Лікування 15146
      сьогодні , 05:43 Діють на випередження: у Полтаву можна буде потрапити тільки через блокпости
      Новини України 4412
      сьогодні , 11:56 Коронавірус в Україні: вже заразилися 218 людей
      Лікування 107092
      сьогодні , 06:48 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
      Статті 10284
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:45 Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності
      Олена Зеркаль
      сьогодні , 10:58 У США не вистачає масок та ліжок: чи зможе Трамп перемогти коронавірус
      Анатолій Максимов
      26 березня , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      Залиште відгук