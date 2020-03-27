Європарламент ухвалив терміновий план для порятунку економіки ЄС під час пандемії: деталі

Європарламент ухвалив термінові пропозиції щодо допомоги людям та бізнесу під час спалаху коронавірусу. Зокрема, йдеться про направлення 37 мільярдів євро в регіони Євросоюзу, що найбільше постраждали.

Кошти у рамках інвестиційної ініціативи Corona Response спрямують на системи охорони здоров'я та ринки праці постраждалих країн, йдеться на сайті Європарламенту.

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У Брюсселі також планують розширити Фонд солідарності ЄС, аби покрити надзвичайні ситуації у сфері суспільної охорони здоров’я. Мовиться про заходи щодо запобігання та контроль поширення хвороб. Це дозволить європейським країнам загалом отримати 800 мільйонів євро.

Також європарламентарі призупинили дію положень ЄС щодо слотів аеропортів. Таким чином, авіаперевізники можуть відмовитись від виконання порожніх рейсів. Авіакомпанії можуть не використовувати заплановані місця для зльоту та посадки і перенести їх на наступний сезон.

Затвердити рішення європарламентарів повинна Рада ЄС.

Конфлікт у ЄС щодо запобігання кризі:

Зазначимо, у ЄС немає єдності щодо надання допомоги постраждалим від коронавірусу державам. На онлайн-саміті 26 березня лідери Нідерландів та Німеччини виступили проти ініціативи Італії, Іспанії та Франції щодо деталей фінансового порятунку єврозони.



Італія та Іспанія наполягають на фактично необмеженій підтримці зруйнованих економік, випустивши так звані "коронаоблігації". Нідерланди та Німеччина не поспішають залізати у спільний борг. Зійшлись на тому, що міністри фінансів єврозони повинні за два тижні розробити план.

Найбільш постраждалими країнами ЄС від коронавірусу залишаються:

Італія – понад 80 тисяч інфікувань, більше 8 тисяч летальних випадків;

Іспанія – майже 58 тисяч інфікувань, понад 4 тисячі – смертельні;

Німеччина – 44 тисячі інфікувань і понад 250 смертельних випадків;

Франція – 29 тисяч інфікувань, 1700 людей померли.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу