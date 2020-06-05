Депутати від "Європейської солідарності" заявили про готовність висунути Віталія Кличка кандидатом на посаду Київського міського голови. Однак той заявив, що піде в мери не від їх політсили.

Інформацію про ініціативу висунути Віталія Кличка на виборах в Києві, озвучила народна депутатка Ірина Геращенко під час звернення до мера Києва на офіційній сторінці "Європейської Солідарності" в фейсбуці.

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"Наближається час, коли демократичні сили, які разом стояли пліч-о-пліч на Майдані, разом працювали в Київраді на благо киян та разом боролися за зміцнення столичного самоврядування, повинні заявити про свої принципові позиції та визначити своїх головних союзників", – зазначила Геращенко.

При цьому партія готова була бачити Віталія Кличка на чолі списку "Європейської солідарності" на виборах до Київради.

Віталій Кличко подякував за таку пропозицію і відмовився. Свою позицію він озвучив на своїй сторінці в фейсбук. За його словами, він є лідером політичної сили "УДАР". І саме від цієї партії піде в мери Києва. А також поведе на місцеві вибори, в тому числі у Київраду.

Та Кличко не відкинув варіанту співпраці "з усіма демократичними силами, які діятимуть за правилами і порядно" в Київраді.



Рейтинг потенційних кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу

Вибори міського голови Києва: коротко

Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. В тому числі і міського голову Києва.