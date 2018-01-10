Європейська компанія поплатилась за співпрацю з Росією

Німецьку компанію оштрафували на 190 тисяч євро через співпрацю з анексованим Кримом.

Про це повідомляє Stuttgarter Nachrichten.

Компанія з міста Ульм експортувала в анексований Крим обладнання подвійного призначення, яке можна використовувати у військових цілях.

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За інформацією митників, заборонений вантаж покинув Німеччину без відповідного дозволу. Про обхід санкцій прикордонники довідались після огляду запасних деталей одного з автомобілів.

У зв’язку з санкціями ЄС на продаж машин для Росії фірма повинна була отримати спеціальний дозвіл, проте постачала техніку без нього. Тож тепер компанія має сплатити штраф. Наразі назву компанії та перелік забороненого обладнання, яке постачали на окупований півострів, не повідомляють