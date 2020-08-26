Європейський суд з прав людини погодився розглянути скаргу фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Суд почне розгляд скарги за першої можливості.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий. Він опублікував відповідне фото документа із Європейського суду з прав людини.

Важливо знати Справу Шеремета розглядатиме суд присяжних

У заяві йдеться про те, що звернення Кузьменко Європейський суд з прав людини отримав і справі присвоєний індивідуальний номер. Розглядати її по суті почнуть щойно це стане можливим.

ЄСПЛ підтвердив отримання моїх скарг по Юлії Кузьменко щодо незаконного затримання та ряду інших порушень по справі. Чекаємо на відкриття розгляду. Шкода лише, що за помилки певних осіб відповідальність буде нести Україна,

– написав Безпалий.

Що таке ЄСПЛ? Європейський Суд з прав людини – це міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на всі держави-​​члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Він має широку юрисдикцію і зокрема розглядає індивідуальні та міждержавні скарги, подані на державу.



Україна, ухваливши відповідний закон, із лютого 2006 року має обов'язково виконувати рішення ЄСПЛ. Втім, за кількістю невиконаних рішень Україна посідає 4 місце серед усіх країн-членів Ради Європи.



Протягом 2013 року Україна програла за позовами в ЄСПЛ майже 33 мільйони євро, у 2014 році – майже 7, 7 мільйонів євро.

Кузьменко і вбивство Шеремета: коротко