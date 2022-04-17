ЄС виділяє ще 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги на підтримку нужденних українців. Нове фінансування має забезпечити функціонування та підтримку кількох сфер.

Куди спрямують допомогу

Мовиться про швидкий доступ до медичної допомоги. Безпечну питну воду. Також надання притулку та грошової допомоги. Гроші підуть й на підтримку проти гендерного насильства.

ЄС зауважує, що важкі бої в Україні та постійні обстріли продовжують руйнувати інфраструктуру. Тому часто людям необхідно забезпечити гуманітарні потреби в найбільш вразливих регіонах.

Водночас з 50 виділених мільйонів євро на українські гуманітарні проєкти піде 45. Решту 5 мільйонів отримає Молдова на підтримку прийому українських біженців.

З цими додатковими 50 мільйонами євро ЄС продовжує швидко надавати гуманітарне фінансування своїм партнерам, щоб розширити допомогу. Це допоможе людям у важкодоступних районах, які позбавлені доступу до охорони здоров'я, води та електроенергії, а також тим, хто змушений тікати й залишити все. Україно, ми з тобою,

– заявив комісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич/

Таким чином загальний обсяг фінансування гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на війну сягає вже 143 мільйонів євро. Це фінансування є частиною пакету підтримки в розмірі 1 мільярд євро, який Європейська комісія пообіцяла на глобальному заході "Встань за Україну".

Новина доповнюється...