Окрім того, у "зелений список" додали ще 4 країни з Південної Америки і Африки. Про це повідомив кореспондент Рікард Юзвяк.

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На цьому тижні в рекомендованому ЄС списку безпечних третіх країн не було винятків. Це означає, що Україна повинна залишатися в списку, принаймні, ще 2 тижні,

– наголосив Юзвяк.

Що раніше казав кореспондент

Юзвяк ще 18 жовтня повідомив, що ЄС планує вилучити Україну зі списку безпечних держав. Причиною мав стати спалах коронавірусу у країні.

Кореспондент тоді повідомляв, що "Україна пізніше цього тижня буде виключена зі списку безпечних третіх країн, з яких рекомендовано в'їзд до ЄС".

Водночас цього не сталося.