Кроме того, в "зеленый список" добавили еще 4 страны из Южной Америки и Африки. Об этом сообщил корреспондент Рикард Йозвяк.

На этой неделе в рекомендованном ЕС списке безопасных третьих стран не было исключений. Это означает, что Украина должна оставаться в списке, по крайней мере, еще 2 недели,

– подчеркнул Йозвяк.

Что ранее говорил корреспондент

Йозвяк еще 18 октября сообщил, что ЕС планирует убрать Украину из списка безопасных государств. Причиной могла стать вспышка коронавируса в стране.

Корреспондент тогда сообщал, что "Украина позже на этой неделе будет исключена из списка безопасных третьих стран, из которых рекомендован въезд в ЕС".

Но этого не произошло.

Заметьте! В течение суток 26 октября в Украине обнаружили 22 574 инфицированных. К сожалению, ушли из жизни 692 пациента. Госпитализировали 5 925 инфицированных. К счастью, 11 593 зараженных уже выздоровели.

Сообщение Рикарда Йозвяка

no removals in the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list this week, only 4 countries added from S America & Africa. Means that #Ukraine should remain at least for another two weeks