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      Євросоюз затвердив правила користування дронами

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      Європа першою в світі запровадила правила користування дронами
      Європа першою в світі запровадила правила користування дронами / Фото з відкритих джерел

      Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) у вівторок опублікувало прийняті правила використання безпілотних літальних апаратів. Вони містять технічні та експлуатаційні вимоги до безпілотників.

      Виконавчий директор EASA Патрік Кі наголосив, що Європа стане першим регіоном у світі, який має повний набір правил, що дозволяють безпечну, захищену і стабільну діяльність дронів як для комерції, так і для приватного користування, повідомило DW.

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      Очільник EASA додав, що загальні правила допоможуть стимулювати інвестиції, інновації та зростання в цьому перспективному секторі.

      Для чого потрібні правила користування дронами

      Правила необхідні для захисту громадян ЄС і одночасно забезпечують вільний обіг безпілотників і рівні умови їх використання, відзначають у відомстві.

      Європейські правила містять технічні та експлуатаційні вимоги до дронів. Згідно з ними, починаючи з червня 2020 року оператори безпілотних апаратів повинні зареєструватися в країні ЄС, де вони проживають або мають основну роботу. Кожен безпілотник також підлягає реєстрації, що дозволить його відстежувати в разі потреби.

      Прийняті EASA правила замінять наявні нормативні приписи в окремих країнах-членах ЄС. Офіційно вони набувають чинності протягом наступних 20 днів. Однак на практиці їх почнуть застосовувати тільки через рік, щоб дати країнам ЄС час для їх здійснення.

      Чому Європа вирішили прийняти такі правила

      Це допоможе запобігти події на кшталт тих, що відбулися в 2018 році в аеропортах Гатвік і Хітроу, коли дрони залетіли на їх території, що спричинило тимчасову зупинку всіх рейсів і закриття аеропортів. Понад добу затримували рейси, що позначилося на більше ніж 100 тисячах пасажирів і тисячах рейсів.

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      Теги: авіація Європа
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