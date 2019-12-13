Євростат назвав найбідніші та найбагатші країни Європи: інфографіка

Статистична служба Європейського Союзу оприлюднила дані про фактичне індивідуальне споживання в 2018 році (Actual Individual Consumption, AIC), яке є показником матеріального добробуту домогосподарств. Рейтинг очолюють країни Північної Європи.

Дані засновані на паритеті купівельної спроможності, а також на останніх показниках ВВП країн Євросоюзу, повідомляє Євростат.

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За даними статистичного відомства ЄС, у 2018 році показник AIC на душу населення коливався від 56% у Болгарії до 134% у Люксембурзі.

В десяти державах-членах AIC на душу населення був вище середнього показника по ЄС. Найвищий рівень в ЄС був у Люксембурзі, на 34% вище середнього по ЄС, випереджаючи Німеччину (на 20% вище). За ними слідували Австрія, Данія, Бельгія, Нідерланди, Велика Британія, Фінляндія, Швеція і Франція з рівнями від 7 до 17% вище середнього по ЄС.

У чотирьох державах-членах AIC на душу населення був на 30% нижче середнього показника по ЄС. Латвія, Хорватія і Угорщина перебували на 30-40% нижче, в той час як у Болгарії рівень AIC на душу населення перевищував 40% нижче середнього по ЄС.

За останні три роки показник AIC на душу населення щодо середнього по ЄС залишався відносно стабільним в більшості державах-членах. Проте явний ріст був зареєстрований в Румунії (71% від середнього по ЄС у 2018 році в порівнянні з 65% у 2016 році), Словаччини (73% проти 68%) і Литві (89% проти 85%).

Помітне зниження було зафіксовано в Швеції (108% в 2018 році проти 112% у 2016 році) і Франції (107% проти 110%).

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