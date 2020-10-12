Моторошна трагедія сталася в Африці – сотня людей їхали на весілля в автобусі, аж раптом під ним обвалився міст. Відомо про 16 загиблих та 55 травмованих. Водій, якого звинувачують в аварії – втік.

Про аварію зі смертельними наслідками у Бурунді розповіли у неділю, 11 жовтня, в інформаційному агентстві Сіньхуа.

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Переобладнана для перевезення людей (під автобус) вантажівка везла приблизно сто людей на весілля з одного міста до іншого. Під час переїзду через міст транспорт звалився в річку.



Аварія у Бурунді 11 жовтня / Фото з твіттера AKEZA Burundi

13 людей, які сиділи в автобусі, померли на місці. Ще двоє – у лікарні. Згодом знайшли ще тіло немовляти. Усього в аварії загинули 16 людей. Ще 55 зазнали різних травм. Майже всі люди з автобуса – з однієї родини.



Міст не витримав ваги вантажівки зі сотнею людей усередині / Фото з твіттера AKEZA Burundi

Правоохоронці вважають, що дерев'яний міст не витримав вагу автобуса з такою кількістю людей. Очевидці ж кажуть, що просили водія випустити їх з автобуса перед мостом, але той проігнорував їх.

Саме водія, який втік із місця ДТП, люди тепер і звинувачують у смертельному інциденті.

16 людей загинули в аварії у Бурунді: це країна у центрі Африки – карта

Зверніть увагу, 11 жовтня сталася ще одна трагедія з масовою загибеллю людей – а Азії, у Таїланді: потяг зіткнувся з автобусом, два десятки пасажирів якого не пережили ДТП.