На Прикарпатті авто з 5 людьми злетіло в урвище: є загиблі – фото
У Яремчі Івано-Франківської області увечері 10 жовтня позашляховик Volkswagen Touareg злетів в урвище. Внаслідок падіння з висоти двоє пасажирів загинули. Водій і ще двоє пасажирів отримали численні травми.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, повідомляє поліція Івано-Франківської області.
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Що відбулося
- За попередніми даними, водій позашляховика Volkswagen Touareg не впорався з керуванням на крутому повороті, внаслідок чого автомобіль злетів в урвище.
- Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів автомобіля, водій і ще двоє пасажирів потрапили до лікарні з численними травмами.
- Поліція розслідує аварію за статтею про порушення безпеки дорожнього руху. У водія взяли зразки крові, аби перевірити на вміст алкоголю.
Коротко про жертв і постраждалих:
- 31-річний пасажир, мешканець Яремча – загинув на місці аварії,
- 24-річний пасажир, мешканець Чернівецької області – загинув на місці ДТП,
- 27-річний водій, житель Буковини – госпіталізований з закритою черепно-мозковою травмою і переломом лопатки,
- 25-річний пасажир, житель Буковини – госпіталізований зі струсом мозку й політравмою,
- 24-річний пасажир, мешканець Буковини – госпіталізований з переломами кісток черепа й іншими травмами.
Місце трагічної ДТП в Яремчі / Фото поліції