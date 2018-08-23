Ймовірному вбивці Ноздровської продовжили арешт

До 21 жовтня 2018 року продовжили арешт Юрію Россошанському, обвинуваченому у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської.

Таке рішення виніс Ірпінський міський суд Київської області, передає УНН.

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Також головуючий суддя Валерій Линник оголосив перерву у засіданні на невизначений час через те, що потерпілі подали до Верховного Суду клопотання про зміну підсудності у кримінальному провадженні.



Юрій Россошанський

Задовольнити клопотання прокурора. Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого Россошанського на 60 днів у Київському слідчому ізоляторі. Відмовити у задоволенні клопотання захисника про зміну запобіжного заходу,

– заявив суддя.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.



Підозрюваним у цій справі є Юрій Россошанський, який після затримання зізнався у скоєнні злочину. Однак згодом відмовився від своїх слів. 9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського та потім кілька разів продовжував йому запобіжний захід. Зазначимо, що підозрюваний є батьком Дмитра Россошанського, який на смерть збив сестру Ноздровської та перебуває у СІЗО.



До слова, 23 липня стало відомо, що прокуратура Київської області перекваліфікувала обвинувачення Россошанському-старшому. Відтепер він підозрюється в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, і йому загрожує довічне позбавлення волі.