У Росії 25 вересня під час військових навчань "Кавказ-2020" стався невдалий пуск ракети. Її запустили з новітньої зенітної ракетної системи великої та середньої дальності С-400 "Тріумф".

Що відомо про падіння ракети в Росії

Ракета впала відразу після запуску неподалік від військових. Про жертв чи постраждалих наразі нічого не відомо, повідомляє телеграм-канал Baza.

Актуально Росія розпочала навчання "Кавказ-2020": Україна стежить за діями російських військових

На кадрах з відео видно, як ракетні комплекси ведуть стрільби, проте одна з ракет майже відразу після запуску починає падати. Російським бійцям пощастило, що ракета при падінні не вибухнула.

Військові, які вирішили зняти на відео запуск ракети, схоже не на жарт перелякались.

Зверніть увагу! Це вже не перший подібний інцидент під час військових навчань в Астраханській області РФ. Декілька тижнів тому росіяни випадково підбили власний танк Т-90. А ще раніше один із військовослужбовців випадково вистрілив у себе з гранатомета – йому відірвало руку.

Дивіться відео, як ракета мало не вбила російських військових (Увага! На відео присутня нецензурна лексика 18+):

Головне про військові навчання "Кавказ-2020"

Навчання "Кавказ-2020" тривають з 21 до 26 вересня 2020 року.

Москва запросила долучитись до навчань Вірменію, Білорусь, Китай, М'янму та Пакистан. Ще кілька країн виступають у ролі спостерігачів.

У навчаннях мали взяти участь 80 тисяч військових, понад 200 танків, 400 бойових машин піхоти та інша військова техніка.

Реакція України

У РНБО повідомили, що Україна уважно стежить за діями російських військових в окупованому Криму. Як зазначив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, Київ прагне якомога швидше виявити будь-які загрози нацбезпеці.

Тим часом, українські військові проводить навчання "Об'єднані зусилля-2020" в акваторії Чорного моря.