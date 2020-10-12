Невдовзі після зустрічі Лукашенка з опозиціонерами в СІЗО, стало відомо, що двох із них випустили під домашній арешт. Проте аналітик білоруського Інституту соціологічних досліджень Вадим Можейко зазначив, що один із них, а саме Юрій Воскресенський, не представляє ні білоруське суспільство, ні опозицію.

За його словами, це та людина, яка зламалася в КДБ. Про це Вадим Можейко розповів в ефірі 24 каналу.

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Аналітик розповів, що Воскресенський начебто входив до штабу Бабаріко, однак наразі немає можливості підтвердити те, чи він досі зберігає відповідну довіру.

Водночас для влади є проблема в тому, що Воскресенський нікого не представляє. Також він не дуже відомий за межами вузького політичного кола в Білорусі, тому це типова спроба імітації діалогу за допомогою контрольованої людини,

– розповів Вадим Можейко.

Чому Лукашенко відвідав політв'язнів

За словами білоруського аналітика, зустріч Лукашенка з опозиціонерами в СІЗО – це сигнал того, що їх визнали політв'язнями і, зокрема, їхнє політичне значення у суспільстві – також.

"Лукашенко бачив, що зараз про діалог в Білорусі говорять міжнародні актори, європейські лідери та білоруське суспільство. Тому він хотів нібито перехопити ініціативу. Для нього це безперечно важко та ризиково, однак події відбуваються так, що не вести діалог є більш ризиково", – зазначив він.

Санкції ЄС проти білоруських чиновників

Можейко сказав, що основна проблема не в тому, хто буде у списку санкцій ЄС, а в тому, що буде відбуватися з внутрішньополітичною ситуацією в Білорусі.

"Прийняття санкцій у відповідному вигляді було очікуваним, адже до цього підштовхували багато пробілоруських міжнародних акторів. Це цілком очікувана відповідь на насильство силовиків", – розповів аналітик.

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За словами Вадима Можейка, більш жорсткі дії силовиків у Білорусі – це демонстрація того, що "краще вести діалог". Тобто нещодавні події, які пов'язані, зокрема з діалогом в СІЗО, показали, що все може відбуватись по-доброму, вважає він.

"Для влади це загальний наратив, тобто вони ніби кажуть, що "краще вести діалоги, ніж виходити на протести". Однак мітингувальники на таке не погоджуються – всі розуміють, що будь-який діалог є можливим лише завдяки продовженню протестів", – зазначив аналітик.

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