Його звідти витиснули, – нардеп Юрчишин про звільнення Холодницького
Керівник САП Назар Холодницький раптово подав у відставку. Причин такого рішення може бути багато, однак, найімовірніше, Холодницького просто витиснули з посади люди, які хочуть мати доступ до документів найважливіших кримінальних справ.
Таку думку в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі висловив нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Він також заявив, що звільнення Холодницького сталося "в результаті активної атаки з боку Офісу генпрокурора та персонально Венедіктової на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру".
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Юрчишин також пояснив, що посада керівника САП – найомріяніша для усіх корупціонерів та інших недобросовісних політиків.
САП має доступ до всіх справ НАБУ – будь-який політик тільки мріє контролювати цю посаду,
– заявив нардеп.
Він зазначив, що у Верховній Раді вже тричі намагаються провести комісію, яка буде відбирати наступного керівника САП. У такий спосіб недобросовісні політики хочуть призначити на цю посаду вигідну їм людину.
"Холодницький міг бути керівником САП до грудня, а пішов напередодні нового політичного сезону. Це означає лише одне – його банально звідти витиснули. Чому це сталось, я сказати не можу, але боротьба за доступ до справ НАБУ продовжується", – запевнив нардеп.
► Хто може замінити Холодницького
Після звільнення Назара Холодницького з посади голови САП антикорупційний орган очолив Максим Грищук. Зараз він виконує обов'язки керівника САП. "Можна по-різному оцінювати Грищука. Це людина, яка обиралася теж на відкритому конкурсі, служив в АТО. Дуже добре себе показав у справі Бахматюка, непогано показує себе у справі Насірова", – сказав Юрчишин.
Ярослав Юрчишин заявив, що Грищука точно не призначать керівником, попри гарну репутацію. "Скоріш за все, його триматимуть у статусі виконуючого обов'язків, а на посаду Холодницького будуть інші кандидати. До прикладу, як Татаров, якого нещодавно призначили в Офісі Президента координатором правоохоронної реформи. Це людина, яка замішана у протидії Майдану. Або Роман Говда – він давній кандидат на цю посаду, ще за часів Шокіна", – підсумував Юрчишин.
Відставка голови САП: що відомо
- Назар Холодницький написав заяву про відставку з посади голови САП 21 серпня 2020 року.
- На підставі цього документу генпрокурорка Ірина Венедіктова вже незадовго видала наказ щодо його звільнення.
- Сам Холодницький пояснив, що з боку держави тиснули на антикорупційні органи.
- Також він вважає, що Офісу генпрокурора намагаються підпорядкувати і НАБУ, і САП. У такий спосіб нібито хочуть здійснювати контроль за їхньою діяльністю.
- Також Холодницький підкреслив, що за 30 років незалежності України не вдалось вибудувати ефективні інституції. Натомість вдалось вибудувати тотальну систему корупції та використання влади та повноважень в інтересах вузького кола осіб.