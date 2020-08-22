Керівник САП Назар Холодницький раптово подав у відставку. Причин такого рішення може бути багато, однак, найімовірніше, Холодницького просто витиснули з посади люди, які хочуть мати доступ до документів найважливіших кримінальних справ.

Таку думку в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі висловив нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Він також заявив, що звільнення Холодницького сталося "в результаті активної атаки з боку Офісу генпрокурора та персонально Венедіктової на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру".

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Юрчишин також пояснив, що посада керівника САП – найомріяніша для усіх корупціонерів та інших недобросовісних політиків.

САП має доступ до всіх справ НАБУ – будь-який політик тільки мріє контролювати цю посаду,

– заявив нардеп.

Він зазначив, що у Верховній Раді вже тричі намагаються провести комісію, яка буде відбирати наступного керівника САП. У такий спосіб недобросовісні політики хочуть призначити на цю посаду вигідну їм людину.

"Холодницький міг бути керівником САП до грудня, а пішов напередодні нового політичного сезону. Це означає лише одне – його банально звідти витиснули. Чому це сталось, я сказати не можу, але боротьба за доступ до справ НАБУ продовжується", – запевнив нардеп.

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Після звільнення Назара Холодницького з посади голови САП антикорупційний орган очолив Максим Грищук. Зараз він виконує обов'язки керівника САП. "Можна по-різному оцінювати Грищука. Це людина, яка обиралася теж на відкритому конкурсі, служив в АТО. Дуже добре себе показав у справі Бахматюка, непогано показує себе у справі Насірова", – сказав Юрчишин.

Довідка. Максим Грищук у прокуратурі з 2008 року. З травня 2012 року по грудень 2015-го працював на посаді прокурора в прокуратурі Львова. У серпні 2014 року почав службу в армії. Воював в зоні проведення АТО, зокрема захищав Донецький аеропорт. Грищуку 36 років, він одружений та виховує 2 дітей.

Ярослав Юрчишин заявив, що Грищука точно не призначать керівником, попри гарну репутацію. "Скоріш за все, його триматимуть у статусі виконуючого обов'язків, а на посаду Холодницького будуть інші кандидати. До прикладу, як Татаров, якого нещодавно призначили в Офісі Президента координатором правоохоронної реформи. Це людина, яка замішана у протидії Майдану. Або Роман Говда – він давній кандидат на цю посаду, ще за часів Шокіна", – підсумував Юрчишин.

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