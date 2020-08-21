На керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького могли тиснути. Зокрема, це могла робити сама генпрокурорка Ірина Венедіктова. Є кілька підтверджень, чому варто так вважати.

Думку про те, що Венедіктова могла тиснути на Холодницького висловив в ефірі 24 каналу журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков. Він зазначив, що це підтверджується службовим розслідуванням.

Важливо Звільнення Холодницького: як може використати секрети та що буде з САП

"За моєю інформацією, Холодницький не хотів давати деякі матеріали кримінальних проваджень, які вимагала генпрокурорка на заслуховування. Згідно з законом, вона не мала повноважень таке робити. Холодницький не хотів видавати", – розповів Новіков.

За словами журналіста, йшлося й про скандальну справу щодо олігарха Бахматюка. Згодом суд зобов'язав генпрокурорку закрити цю справу.

Вона, звичайно, не своїми руками це зробила. Вона пішла у відпустку, чи то у відрядження, а її заступник закрив справу. Тому я думаю, що тиск від генпрокуратури був,

– запевнив Новіков.

► Коли призначать нового керівника

Новіков наголосив, що якщо проводити конкурс на посаду – призначення нового керівника не відбудеться швидко. "Там вже сформувалась конкурсна комісія. З парламентом якась історія відбувається. Вони призначили членів комісії, які не мають офіційного стажу в боротьбі з корупцією, який є обов'язковим. Тому я думаю, що швидко конкурс не проведуть", – сказав він.

Журналіст пояснив, що у такому разі детективам доведеться працювати з Генеральною прокуратурою, допоки не матимуть свого керівника. Однак це точно не буде продуктивною працею. "Це показала історія з Окружним адміністративним судом міста Києва. Вони погоджували підозри у генпрокуратурі. Холодницький був у відпустці і це була досить тривала історія. Було важко щось погодити", – розповів Новіков.

Він припустив, що новий керівник може з'явитись орієнтовно у вересні – жовтні.

Відставка голови САП: коротко