Назара Холодницького було звільнено з посади голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Заяву про відставку він написав сам, а генпрокурорка Ірина Венедіктова одразу її підписала. Деталі – у статті.

За час перебування на посаді Назар Холодницький став фігурантом не одного скандалу. Його було призначено головою САП ще за генпрокурора Віктора Шокіна, а при його наступниках – Луценку й Рябошапці, Холодницькому вдалося втриматися у кріслі. А от Ірину Венедіктову він "не пережив" – прокурори спільної мови не знайшли. Раніше на сайті 24 каналу писали, що проти Холодницького відкрили дисциплінарне провадження.

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У травні Ірина Венедіктова звинуватила САП у бездіяльності. Вона заявила, що за п’ять років цей орган не показав результатів.

Очевидно, що після такої заяви відставка голови САП Назара Холодницького була питанням часу.

Почне нову політичну кар’єру?

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, який у 2018 році звинувачував Холодницького у "зливі" резонансних справ, у коментарі для сайту 24 каналу сказав, що Ірина Венедіктова після звільнення голови САП відіграватиме ключову роль у сфері державного обвинувачення.

Наша біда в тому, що ми міняємо одне погане на ще гірше. Тепер Венедіктова призначатиме й звільнятиме прокурорів, але вона нічим не краща за Холодницького,

– запевнив Шабунін.

На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, тепер вже колишній голова САП має всі шанси розпочати політичну кар’єру.

Політолог підкреслив, що за п’ять років Холодницький завів чимало політичних зв'язків та став достатньо відомою фігурою.

У його розпорядженні є чимало важливої інформації, яку він може використовувати в своїй подальшій політичній кар’єрі,

– наголосив Володимир Фесенко у коментарі для сайту 24 каналу.

Яка подальша доля САП

За переконанням експерта, антикорупційні органи – САП і НАБУ залишаться, але можливо їх статус буде дещо змінений.

Фесенко пояснив, що проти таких антикорупційних інституцій виступає чимало політиків, із різних таборів, але всіх їх об’єднує одна мета – вони не хочуть аби проводились розслідування.

Проте якщо Україна прикриє діяльність САП, до прикладу, то це призведе до різкої відповіді з боку Заходу, особливо США.

Ці органи були створені за підтримки Заходу і будь-яке посягання на саме існування цих інституцій буде негативно там сприйматись,

– підкреслив Фесенко.

Це погіршить відносини української влади із Заходом, зокрема там можуть відмовитись у наданні фінансової допомоги нашій державі.

Відставка голови САП: що відомо