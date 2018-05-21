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ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Його катували безмежно, – голова Меджлісу про затриманого російськими силовиками харків'янина

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Рефат Чубаров
Рефат Чубаров / Фото з відкритих джерел

Харків'янина Олександра Стешенка, якого затримала ФСБ на адмінкордоні з Кримом, в ізоляторі анексованого півострова катували російські силовики.

Про це з посиланням на адвокатів повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"Його катували безмежно. Його топили в морі багато разів. А через деякий момент, коли він дав ті свідчення, що влаштовували ФСБ, його змусили телефонувати близьким і відмовитись від тих адвокатів, завдяки яким ми отримали ці дані. Над Стешенком у ФСБ йде подальший тиск, і, боюся, не лише моральний", — сказав голова Меджлісу.

Про те, що харків'янина утримували у спецприймальнику на півострові, дізналися адвокат Едем Семедляєв та Еміль Курбедінов.

Семедляєву вдалося з ним одного разу зустрітися. Він встиг сказати, що до нього здійснюються міри примусу, він не деталізував,
– зазначив Чубаров.

Окрім того, Чубаров розповів іншу версію, яка існує про Стешенка. Мовляв, 11 квітня на адмінмежі його не затримували, а зробили це на вокзалі Сімферополя, де він нібито курив у непризначеному місці. Альтернативна версія говорить про те, що після зауважень поліції Стешенко почав чинити опір, за що його і затримали.

Нагадаємо, Олександра Стешенка затримали на адміністративному кордоні з Кримом російські силовики. Останній раз харків'янин виходив на зв'язок 11 квітня. За словами адвоката, в пошуках Стешенка він відвідав кілька кримських судів, управління ФСБ, управління прикордонної служби та безпосередньо місце, де утримували Стешенка.

Теги: Новини України Новини Криму Новини Харкова Анексія Криму ФСБ Рефат Чубаров Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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