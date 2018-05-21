"Мовчки перевернули усю будівлю": ФСБ розпочало нову хвилю обшуків в оселях кримських татар

В окупованому Криму знову розпочалася хвиля обшуків і затримань. Вранці 21 травня працівники ФСБ вдерлися у домівки кримських татар у Бахчисараї та Долинному.

Так, не зраджуючи фірмовому стилю, слуги російської ФСБ увірвалися в будинок активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва у Бахчисараї. Він – один із головних речників організації, який відверто у ЗМІ говорив про терор у Криму.

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Мустафаєв організовував групу підтримки затриманим у судах. Тож, що врешті прийшли і до нього, не дивно. Хоча офіційно, що шукають, ні родині, ні адвокатам російські силовики не сказали. Просто мовчки перевнули усю будівлю. Після обшуку Сервера Мустафаєва затримали та повезли у Сімферополь.

Нічого не відомо. Мені цю інформацію ніхто не дає. Якби я зайшов туди, я б по протоколу обшуку за іншими документами дізнався причини цього обшуку – хто його проводить, за якою статтею, в зв'язку з чим. Але інформація не відома, що абсолютно незаконно,

– прокоментував адвокат затриманого Еміль Курбедінов.

Проте 19 травня це був не єдиний обшук. Паралельно окупанти прийшли ще до одного кримськотатарського активіста Едема Смаілова у селі Долинне. Дружині Едема та її матері стало погано. У буднику з силовиками увесь ранок були заблоковані троє дітей.

Дружину Смаілова не впустили у власну домівку. Коли почався обшук, жінка була в гостях у батьків.

Звісно, вони мене не пропустили, сказали чекати, що з дітьми все нормально, все контролюється,

– розповіла дружина Едема Смаілова Ліля Келямова.

Після обшуку чоловіка також арештували і повезли у Сімферополь. Слідчі не допустили адвоката до затриманого. У Едема та його старшої доньки вилучили паспорти, а також усі телефони та комп'ютер.

"Ось в такій грубій формі було проведено обшук, адвокат не був допущений. Процесуальні документи, які зобов'язані були залишити співробітники правоохоронних органів, ніхто не залишив", – підкреслив адвокат Едема Смаілова Айдер Азаматов.

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Едема Смаілова та Сервера Мустафаєва затримали у так званій справі "бахчисарайської групи" за надуманим звинуваченням у нібито співпраці з організацією "Хізб ут-Тахрір". Раніше у цьому псевдопровадженні окупанти вже відправили у СІЗО чотирьох кримських татар. Під прикриттям боротьби з тероризмом насправді російська тоталітарна машина бореться з активними кримськими татарами.

Росія зараз намагається презентувати світовому товариству Меджліс кримськотатарського народу як нібито екстремістську організацію. Вона зараз шукає форми відсічі міжнародному суду, форми уникнення, більше того – звинувачення української сторони,

– зауважив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Особливо активно репресивна машина запрацювала з початку року, кажуть активісти. Із січня затримали чотири десятки людей. А обшуки у домівках кримських татар відбуваються чи не щотижня.

Активістів, яких затримали сьогодні, їх, зокрема, обвинувачують за статтею 205.5 частина 2. Це участь у терористичній діяльності, скоріш за все у діяльності "Хізб ут-Тахрір". Наразі за списком ми маємо 65 людей, яких ув'язнили за політичними мотивами, і більша частина з них це саме кримські татари,

– сказала журналістка Олександра Єфименко.

Та попри постійний тиск, своїй громадянській позиції учасники Кримської солідарності, кажуть, не відмовляться.