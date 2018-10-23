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      Йому було самотньо: Тіна Тернер вперше прокоментувала самогубство сина

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      Тіна Тернер
      Тіна Тернер / Фото з відкритих джерел

      78-річна американська співачка Тіна Тернер вперше прокоментувала моторошну трагедію: в липні первісток співачки Крейг Реймонд Тернер вчинив самогубство, вистріливши в себе з пістолета.

      Про це Тернер відверто зізналася в інтерв'ю виданню BBC News.

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      За словами Тернер, вона досі не знає, що підштовхнуло її сина скоїти самогубство.

      Я досі не знаю, що підштовхнуло його до краю. У нього все було чудово, він знайшов своє кохання. Незадовго він розповів мені, що ніколи ще не відчував такі сильні почуття до жінки. Він збирався нас з нею познайомити. Це повинно було статися на святкуванні його дня народження в серпні. Він зробив ремонт у квартирі, яку я купила йому кілька років тому. Він знайшов роботу в Каліфорнії, чому був невимовно радий,
      – наголосила співачка.

      Однак матір додала, що Раймон був інтровертом і тримався відокремлено від усіх. На думку Тіни, син страждав від самотності.

      "Моє єдине пояснення того, що трапилося – йому було дуже самотньо. Але я все одно не розумію, чому, якщо йому було погано, він не зателефонував своїй новій дівчині, яка так підтримувала його? Він був інтровертом. Дуже сором'язливим, скромним. Його було складно зрозуміти, тому я і не помітила тих змін, які відбулися в ньому незадовго до суїциду. Тільки зараз я розумію, що вони були", – зауважила артистка.

      Крім того Тіна Тернер сказала, що не переймається через свою смерть і не боїться її.

      Нагадаємо, що 3 липня 2018 року старший син Тіни Тернер – 59-річний Раймон Крейг – покінчив життя самогубством. Його прах зірка розсипала над океаном.

      Теги: LifeStyle Музика Самогубство
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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