Юлія Тимошенко: Буде підтримка виборців – будуть знижені тарифи, а пенсії збільшені негайно

Від того, скільки українців проголосує за "Батьківщину", залежатиме, наскільки сильною буде нова урядова команда і наскільки швидко вона досягне результатів, на які чекають люди, – зменшить вдвічі тарифи, підніме мінімальну пенсію, змінить напрямок медичної реформи в інтересах громадян.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час прямого ефіру на телеканалі "112.Україна".

За її словами, діяти треба негайно, не гаючи часу. Адже покроковий план невідкладних для України дій вже розроблений "Батьківщиною" і вона готова взятися за справу.

Юлія Тимошенко нагадала про перемогу в судах двох інстанцій, які визнали незаконними постанови про подорожчання газу для населення.

"Ми таким чином підготувалися до роботи нового уряду та парламенту. Тільки прийшли – у нас вже є рішення суду на столі, скасовуємо постанову старого Кабміну і розпочинаємо нормальну нову тарифну політику", – зазначила вона.

Лідер "Батьківщини" повідомила, що сьогодні подала до суду позов і щодо пенсійних рішень старої влади.

Новий парламент, однак, може не чекати завершення судового процесу, зауважила політик. Рада може своїм рішенням збільшити мінімальну пенсію до 3094 гривень, а пенсії, тих, хто має великий стаж, ще більше. Економіка від цього лише виграє, впевнена Юлія Тимошенко. Адже чим більше зароблятимуть і отримуватимуть громадяни, тим більше вони зможуть купувати вітчизняних товарів і послуг та стимулювати економічний розвиток, підсумувала Голова партії.