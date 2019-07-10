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      Юлія Тимошенко: Наведення ладу в країні треба розпочинати зі зламу корупційних схем

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      Юлія Тимошенко: Наведення ладу в країні треба розпочинати зі зламу корупційних схем
      Юлія Тимошенко: Наведення ладу в країні треба розпочинати зі зламу корупційних схем / Ba.org.ua

      Загальний аудит зробленого попередньою владою, наведення порядку в управлінні та притягнення до відповідальності всіх, причетних до розкрадання держмайна, не лише створить передумови для змін, на які чекають українці, а й забезпечить ці зміни необхідними фінансовими ресурсами.

      Про це Юлія Тимошенко сказала під час презентації стратегічного плану "Треба діяти", яка сьогодні проходить у Києві.

      За її словами, розпочинати потрібно зі зламу корупційних схем старої влади. Лідер "Батьківщини" нагадала, що, за оцінками МВФ, 44% економіки України – в тіні, і запропонувала кілька кроків для "детінізації".

      По-перше, йдеться про запровадження нової податкової системи зі зміною бази оподаткування. Зокрема, буде скасовано 37 квазіподатків і зборів, ПДВ буде замінений податком на реалізацію, а податок на прибуток – податком на виведений капітал. Для сільгоспвиробників буде запроваджений єдиний податок на гектар землі, зазначила Юлія Тимошенко.

      Другий напрямок дій – деофшоризація. "Батьківщина" має відповідні законопроєкти, які повністю закриють виведення коштів в офшорні зони. Їх ухвалення дасть додатково до дохідної частини бюджету 130 мільярдів гривень, а це половина Пенсійного фонду, сказала голова партії.

      Важливою для боротьби з корупцією стане також запровадження програми "Контрабанда-стоп". Подібна програма працювала за часи прем’єрства Юлії Тимошенко, і забезпечила зростання доходів бюджету від імпорту товарів та послуг вдвічі.

      Як наголосила лідер "Батьківщини", необхідно правильно організувати систему електронної взаємодії з сусідніми державами і унеможливити маніпуляції з митними деклараціями.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
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