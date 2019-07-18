Юлія Тимошенко презентує пакет перших законопроектів нової коаліції
У п’ятницю, 19 липня, "Батьківщина" та Юлія Тимошенко презентує пакет перших законопроектів нової коаліції "8 законів за 100 годин".
Початок заходу об 11:00, повідомляється на сайті партії.
Місце проведення – м.Київ, вул.Басейна, 6, приміщення компанії Sigma Bleyzer (Вхід із внутрішнього дворика Arena-City, біля ресторану The Cake, 8-й поверх).
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