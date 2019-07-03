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      Юлія Тимошенко проведе зустріч із аграріями

      60 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      У четвер, 4 липня, Юлія Тимошенко та депутати «Батьківщини» зустрінуться з аграрними асоціаціями, фермерами, представниками аграрної науки та Героями України.

      Про це йдеться на сайті партії.

      Початок заходу об 11:00.

      Місце проведення: м. Київ, вул. Басейна, 6, приміщення компанії Sigma Bleyzer (вхід із внутрішнього дворику Arena-City, біля ресторану The Cake, 8-ий поверх).

      Акредитація для ЗМІ до 18:00 (3 липня): 067 230 17 05.

      Довідка за телефоном: 096 750 81 83.

       

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини
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