Юлія Тимошенко проведе зустріч із аграріями
У четвер, 4 липня, Юлія Тимошенко та депутати «Батьківщини» зустрінуться з аграрними асоціаціями, фермерами, представниками аграрної науки та Героями України.
Про це йдеться на сайті партії.
Початок заходу об 11:00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Басейна, 6, приміщення компанії Sigma Bleyzer (вхід із внутрішнього дворику Arena-City, біля ресторану The Cake, 8-ий поверх).
Акредитація для ЗМІ до 18:00 (3 липня): 067 230 17 05.
Довідка за телефоном: 096 750 81 83.
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