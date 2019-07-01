15:49
1 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Юлія Тимошенко розповіла, як президенту захистити ГТС

      226 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      У президента Володимира Зеленського є сьогодні можливість зробити дві речі, необхідні для припинення крадіжки стратегічної власності України – ГТС.

      Про це Юлія Тимошенко сказала на брифінгу у Верховній Раді, коментуючи рішення Рахункової палати взяти до розгляду і розпочати перевірку документів про доведення до банкрутства вітчизняної газотранспортної системи, повідомляється на сайті "Батьківщини".

      По-перше, зазначила лідер "Батьківщини", главі держави треба накласти вето на дві постанови уряду Гройсмана, на базі яких забирають ГТС в нашої держави.

      По-друге, президент може визначити як позачерговий законопроєкт про заборону маніпуляцій з власністю на ГТС, який внесли Юлія Тимошенко та її команда.

      "Це не жарти. В України забирають її власність вартістю 300 млрд євро, яка приносить до бюджету щороку майже 3 млрд дол. доходів. І новий президент та новий парламент мають захистити цю стратегічну власність", – підсумувала лідер "Батьківщини".

      Нагадаємо, Юлія Тимошенко звернулася до Рахункової палати одразу після того, як стало відомо, що уряд намагається довести ГТС до банкрутства, переписати її майно на так зване ПАТ "Магістральні газопроводи України" і вивести з-під контролю держави.

       

      blog_ava
      В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни
      сьогодні
      13426
      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного
      сьогодні , 15:15 Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного
      Дмитро Снєгирьов 130
      Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була
      сьогодні , 15:04 Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була
      Євгенія Мазур 3186
      Вступна кампанія-2019: нюанси та зміни в процедурі
      сьогодні , 14:02 Вступна кампанія-2019: нюанси та зміни в процедурі
      Яніна Ткачук 2168
      7 сучасних архітектурних див України, які варто побачити кожному
      сьогодні , 14:01 7 сучасних архітектурних див України, які варто побачити кожному
      Настя Сукач 7251
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      18270
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук