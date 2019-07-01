Юлія Тимошенко розповіла, як президенту захистити ГТС

Про це Юлія Тимошенко сказала на брифінгу у Верховній Раді, коментуючи рішення Рахункової палати взяти до розгляду і розпочати перевірку документів про доведення до банкрутства вітчизняної газотранспортної системи, повідомляється на сайті "Батьківщини".

По-перше, зазначила лідер "Батьківщини", главі держави треба накласти вето на дві постанови уряду Гройсмана, на базі яких забирають ГТС в нашої держави.

По-друге, президент може визначити як позачерговий законопроєкт про заборону маніпуляцій з власністю на ГТС, який внесли Юлія Тимошенко та її команда.

"Це не жарти. В України забирають її власність вартістю 300 млрд євро, яка приносить до бюджету щороку майже 3 млрд дол. доходів. І новий президент та новий парламент мають захистити цю стратегічну власність", – підсумувала лідер "Батьківщини".

Нагадаємо, Юлія Тимошенко звернулася до Рахункової палати одразу після того, як стало відомо, що уряд намагається довести ГТС до банкрутства, переписати її майно на так зване ПАТ "Магістральні газопроводи України" і вивести з-під контролю держави.