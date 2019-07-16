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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Юлія Тимошенко вибачилась за собачі бої, влаштовані Гройсманом у прямому ефірі

      864 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / uanova.net

      Результати роботи влади Порошенка-Гройсмана кожен українець може побачити у своїх платіжках.

      За час їхнього керівництва ціни на тепло зросли в 12.4 разів, на газ – в 10.6, на електрику – в 4.8. Про це заявила під час ефіру на ICTV Юлія Тимошенко.

      Володимир Гройсман, який в цей час перебував у студії, намагався перебити лідера "Батьківщини" і заявити, що його уряд віддавав борги, накопичені попередниками. На що Юлія Тимошенко продемонструвала офіційні дані МВФ, за якими в структурі зобов'язань України з 2012 року немає жодної копійки запозиченої її урядом.

      Після того, як Гройсман залишив студію, представник Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук висловив надію, що "терпіти це залишився лише один тиждень, і вже невдовзі ми зможемо вести конструктивні дискусії про майбутнє країни".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина Володимир Гройсман МВФ
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