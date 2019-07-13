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      Юлія Тимошенко: Загальне медстрахування дозволить українцям отримати якісне і доступне лікування

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      Юлія Тимошенко: Загальне медстрахування дозволить українцям отримати якісне і доступне лікування
      Юлія Тимошенко: Загальне медстрахування дозволить українцям отримати якісне і доступне лікування / Ba.org.ua

      Українці мають отримувати негайну медичну допомогу без сплати поборів, викликати лікаря додому і не платити напряму за прописані ним ліки. Для цього кожний громадянин отримає медичну страховку.

      Про це заявила Юлія Тимошенко під час перебування у Чернігові.

      Лідер "Батьківщини" наголосила: те, що зараз відбувається у медицині – "це не реформа, а це винищення українців". Вона нагадала, що за останні 5 років ліквідовано майже 500 лікарень та поліклінік, 1633 ФАПи, майже 70 тисяч лікарів виїхали за кордон, а 32 тисячі – звільнено, а смертність вже вдвічі більша за народжуваність, зауважила вона.

      Політик переконана, запровадження обов’язкового медичного страхування – це саме те, що збереже нашу систему охорони здоров’я. За цією системою, яка успішно працює в багатьох європейських країнах, роботодавець оплачує страховку для своїх працівників (отримуючи за це податкову знижку), а держава – для непрацюючих, пенсіонерів і дітей.

      Відповідний закон подавався "Батьківщиною" до парламенту, але за кілька років так і не був розглянутий.

      За цей час нова система вже могла б запрацювати. Тепер ситуацію треба виправляти негайно, і це стане одним з найперших завдань нового уряду, який працюватиме в інтересах людей, підсумувала Юлія Тимошенко.

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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини
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