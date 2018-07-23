Юнацька збірна України з футболу вийшла у півфінал Євро-2018

Збірна України U-19 вийшла у півфінал чемпіонату Європи, який проходить у Фінляндії. У матчі третього туру групового раунду хлопці Олександра Петракова з мінімальним рахунком здолали Туреччину – 1:0.

Українці були на порядок активнішими, частіше били по воротам, подали більше кутових, а самі дозволили туркам нанести тільки один удар у площину воріт.

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Переможний гол за команду Олександра Петракова провів фланговий нападник "Динамо" Сергій Булеца – йому асистував інший киянин Георгій Цитаішвілі.

Ця перемога дозволила українцям виграти свою групу, адже в паралельному матчі Франція розтоптала Англію (5:0).

Відтак Україна набирає 7 очок і виходить у півфінал з 1-го місця, а це означає зустріч за крок до фіналу проти Португалії, що поступилась в групі A лише Італії. В іншому півфіналі італійці зустрінуться проти феноменальних французів.

Україна U-19 – Туреччина U-19 1:0

Гол: Булеца, 9