15:19
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 10 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Юний хлопчик у яскравому стилі повторив гол Тоні Крооса на ЧС-2018: відео

      2960 Читать новость на русском
      Хлопчик повторив гол Тоні Крооса на чемпіонаті світу-2018
      Хлопчик повторив гол Тоні Крооса на чемпіонаті світу-2018

      Розкішний гол Тоні Крооса на чемпіонаті світу-2018 у ворота збірної Швеції повторили двоє юних футболістів з невідомого чемпіонату.

      Це відбулося під час одного з аматорських дитячих чемпіонатів. Хлопчик з вісімкою на спині відпасував 11-му номеру, той зупинив кулястого, після чого "вісімка" закрутив його точно у ворота.

      Читайте також: Молодіжна збірна України з футболу отримала суперників у відборі на Євро-2021

      Попри те, що якість поля могла бути значно кращою, гол у дітей вдався не менш шедевральним.

      Нагадаємо, завдяки голу Тоні Крооса німці вирвали перемогу у шведів на 95-й хвилині з рахунком 2:1. В останньому матчі групового етапу бундестім програла Південній Кореї і зайняла останнє місце в квартеті.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Чемпіонат світу з футболу - 2018
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пільговики у Львові їздитимуть безкоштовно за рахунок підвищення тарифу для інших пасажирів
      сьогодні , 15:00 Пільговики у Львові їздитимуть безкоштовно за рахунок підвищення тарифу для інших пасажирів
      Ольга Бродська 348
      Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      сьогодні , 13:00 Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 233
      Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      сьогодні , 12:41 Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      Артем Овдієнко 1137
      Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      сьогодні , 10:05 Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      Ігор Саджениця 407
      Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      сьогодні , 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      Юлія Михайлова 2468
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"
       1 липня 2010 , 18:17
      Тенісист Дель Потро зіграв 5 тай-брейків за 3 матчі на Erste Bank Open
       21 жовтня 2012 , 08:08
      "Шахтар" таки гратиме ігри ЛЧ в Румунії
       3 липня 2014 , 22:01
      Хавбек "Шахтаря": Пропозиції з Росії навіть не розглядав
       28 грудня 2015 , 22:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук