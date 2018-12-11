Юний хлопчик у яскравому стилі повторив гол Тоні Крооса на ЧС-2018: відео

Розкішний гол Тоні Крооса на чемпіонаті світу-2018 у ворота збірної Швеції повторили двоє юних футболістів з невідомого чемпіонату.

Це відбулося під час одного з аматорських дитячих чемпіонатів. Хлопчик з вісімкою на спині відпасував 11-му номеру, той зупинив кулястого, після чого "вісімка" закрутив його точно у ворота.

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Toni Kroos’ goal recreated by some kids...



This is absolutely brilliant! pic.twitter.com/U5Wjw8gaA2 — The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) 10 грудня 2018 р.

Попри те, що якість поля могла бути значно кращою, гол у дітей вдався не менш шедевральним.

Germany Vs Sweden

Man of the match

T. Kroos pic.twitter.com/BdKjqaC6kk — Soufyane Zagui (@SoufyaneZagui) 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, завдяки голу Тоні Крооса німці вирвали перемогу у шведів на 95-й хвилині з рахунком 2:1. В останньому матчі групового етапу бундестім програла Південній Кореї і зайняла останнє місце в квартеті.

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