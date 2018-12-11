Юний хлопчик у яскравому стилі повторив гол Тоні Крооса на ЧС-2018: відео
Розкішний гол Тоні Крооса на чемпіонаті світу-2018 у ворота збірної Швеції повторили двоє юних футболістів з невідомого чемпіонату.
Це відбулося під час одного з аматорських дитячих чемпіонатів. Хлопчик з вісімкою на спині відпасував 11-му номеру, той зупинив кулястого, після чого "вісімка" закрутив його точно у ворота.
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Попри те, що якість поля могла бути значно кращою, гол у дітей вдався не менш шедевральним.
Нагадаємо, завдяки голу Тоні Крооса німці вирвали перемогу у шведів на 95-й хвилині з рахунком 2:1. В останньому матчі групового етапу бундестім програла Південній Кореї і зайняла останнє місце в квартеті.
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