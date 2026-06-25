Командира "Скелі" підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків

Інформація про те, що в 425-му ОШП "Скеля", ймовірно, порушували права військових перебуває в процесі перевірки й розслідування. На цей час командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків.

Таку заяву в коментарі для журналістів зробив речник "Скелі" Олексій Братущак під час пресконференції.

Актуально Щонайменше 26 небойових смертей, побиття, катування: усе про скандал з полком "Скеля"

Що відомо про відсторонення Гаркавого?

Приводом до такого кроку став матеріал розслідувачів видання "Бабель", у якому описали можливе застосування насильницьких дій з боку окремих посадовців підрозділу по відношенню до бійців. Мовиться загалом про перевищення повноважень та інші порушення в "Скелі".

Досудове розслідування ситуації в підрозділі проводить Державне бюро розслідувань. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення об'єктивної картини подій, перевірку достовірності оприлюдненої інформації та з'ясування всіх обставин, про які йдеться у журналістському матеріалі, додали у відомстві.

На період слідчих дій Юрій Гаркавий відсторонений від виконання обов'язків командира штурмового полку. Наразі вирішується питання про те, хто перебере його обов'язки.

Довідка. Юрій Васильович Гаркавий – український військовослужбовець, підполковник ЗСУ, який виконував обов'язки командира 425-го окремого штурмового полку "Скеля", У 2025-му отримав звання Героя України.



Брав участь в АТО та ООС, служив в оперативному командуванні "Схід", зокрема як помічник командувача. Із кінця вересня 2024 року очолював 425-й штурмовий полк і брав участь в обороні на Покровському напрямку.

Що відомо про скандал навколо "Скелі"?

За інформацією журналістів, за останні шість місяців у навчальних центрах полку зафіксовано 26 випадків небойових смертей військових. Як зазначається, більшість із них перебувала у підрозділі менше ніж місяць.

До того ж, один із співрозмовників журналістів заявив про існування в ОШП карцерів, куди могли відправляти військових за відмову виконувати накази. Також він описав, що там перебували люди у стані абстиненції (комплекс психічних і фізичних розладів, що виникає у людини із залежністю від алкоголю, наркотиків, нікотину, ліків тощо), а умови утримання були важкими.