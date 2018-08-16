Юрій Бакалов став новим головним тренером ФК "Львів"

Новим головним тренером ФК "Львів" став 52-річний український спеціаліст Юрій Бакалов.

Як повідомили у клубі, тренерський штаб "синьо-золотих левів", який очолив Юрій Михайлович, не зазнав жодних кадрових змін – Батіста, Юрій Панфілов, Тарас Гребенюк та Сергій Борзенко продовжують працювати з командою.

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Юрій Бакалов народився 16 січня 1966 року. Протягом своєї ігрової кар’єри він виступав у клубах "Торпедо" (Запоріжжя), "Поділля" (Хмельницький), "Нива" (Миронівка), "Верес" (Рівне), ФК "Черкаси" та "Кремінь" (Кременчук).

Левова частина тренерської кар’єри Бакалова пройшла у структурі київського "Арсенала", де з 2010 по 2011 рік він працював на посаді головного тренера. Також в активі наставника – робота у грузинському "Зугдіді" та кам’янській "Сталі".

Нагадаємо, 14 серпня у відставку подав бразилець Жилмар. Виявилося, що у нього немає відповідного тренерського диплому для того, щоб бути наставником команди УПЛ.

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