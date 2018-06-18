15:38
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

З березня понад 250 тисяч осіб покинули Україну в пошуках роботи, – онлайн-лічильник

169 Читать новость на русском
Робота за кордоном
Робота за кордоном / syla.news

За даними ресурсу, щотридцять секунд один громадянин України вирушає за кордон.

З моменту запуску сайту ukrainianpeopleleaks.com, який рахує в режимі онлайн заробітчан, які виїжджають за кордон, лічильник ресурсу перевищив 250 тис. осіб. Про це пише сайт "112 Україна".

Таким чином, дані ресурсу свідчать, що тільки протягом весни 2018 року Україну в пошуках працевлаштування покинуло чверть мільйона громадян.

За даними ресурсу, щотридцять секунд один громадянин України вирушає за кордон.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, який раніше коментував цифри сайту, понад 3 млн українців постійно працює за кордоном.

"Нам державна прикордонна міграційна служба дала стабільну цифру, скільки наших людей перебувають за кордоном, за їхніми даними, фактично працюють. Це 3 мільйони 200 тисяч осіб. Справа в тому, що міграція є дуже неоднорідною. Величезна кількість людей виїжджає на тимчасову роботу, сезонну роботу. І, виїхавши на два-три місяці, потім повертаються. Їдуть інші. І такий кругообіг. Якщо взяти кількість людей, задіяних у міграції, то їх доволі значна кількість. Але постійно за кордоном перебувають 3 мільйони 200 тисяч осіб", заявив міністр в ефірі телеканалу "112 Україна".

Теги: Новини України Ринок праці Іммігранти Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
сьогодні, 15:01 Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
Блог Соцмережі 455
Росія готує "повномасштабну атаку" в Україні, – організатор "вбивства" Бабченка
сьогодні, 14:52 Росія готує "повномасштабну атаку" в Україні, – організатор "вбивства" Бабченка
5115
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Розмитнення авто на "єврономерах": у Раді зробили резонансну заяву
сьогодні, 12:59 Розмитнення авто на "єврономерах": у Раді зробили резонансну заяву
2134
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сьогодні, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 250
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук