З березня понад 250 тисяч осіб покинули Україну в пошуках роботи, – онлайн-лічильник

За даними ресурсу, щотридцять секунд один громадянин України вирушає за кордон.

З моменту запуску сайту ukrainianpeopleleaks.com, який рахує в режимі онлайн заробітчан, які виїжджають за кордон, лічильник ресурсу перевищив 250 тис. осіб. Про це пише сайт "112 Україна".

Таким чином, дані ресурсу свідчать, що тільки протягом весни 2018 року Україну в пошуках працевлаштування покинуло чверть мільйона громадян.

За даними ресурсу, щотридцять секунд один громадянин України вирушає за кордон.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, який раніше коментував цифри сайту, понад 3 млн українців постійно працює за кордоном.

"Нам державна прикордонна міграційна служба дала стабільну цифру, скільки наших людей перебувають за кордоном, за їхніми даними, фактично працюють. Це 3 мільйони 200 тисяч осіб. Справа в тому, що міграція є дуже неоднорідною. Величезна кількість людей виїжджає на тимчасову роботу, сезонну роботу. І, виїхавши на два-три місяці, потім повертаються. Їдуть інші. І такий кругообіг. Якщо взяти кількість людей, задіяних у міграції, то їх доволі значна кількість. Але постійно за кордоном перебувають 3 мільйони 200 тисяч осіб", – заявив міністр в ефірі телеканалу "112 Україна".