З Польщі депортують понад 50 українців: відомі причини

У Любліні 62 українців були нелегально влаштовані на роботу. Відтак всіх їх депортують з країни.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Агентство тимчасової зайнятості в Любліні працевлаштувало 63 людей без відповідних дозволів на роботу, з яких тільки один заробітчанин був не з України. Порушників виявили польські прикордонники.

Читайте також: На що найбільше скаржаться українські заробітчани у Польщі

Наразі проти роботодавця порушена кримінальна справа, яку готуються передати до суду. Власнику фірми загрожує до 30 тисяч злотих штрафу.

"В результаті перевірки затримано в цілому 63 іноземців, зокрема, 62 громадян України та одного громадянина Молдови, котрі були працевлаштовані без необхідних дозволів та договорів одним з люблінських агентств тимчасової зайнятості. Щодо працедавця та найнятих ним іноземців до суду будуть скеровані позовні заяви", – зазначив речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєніцький.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Польщі є понад мільйон трудових мігрантів з України, з яких кілька десятків тисяч – утікачі з Донбасу, де триває війна.