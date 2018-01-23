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З Польщі депортують понад 50 українців: відомі причини

17:46, сьогодні 2091 Читать новость на русском
Українців депортують з Польщі через нелегальне працевлаштування
Українців депортують з Польщі через нелегальне працевлаштування / Фото з вільних джерел

У Любліні 62 українців були нелегально влаштовані на роботу. Відтак всіх їх депортують з країни.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Агентство тимчасової зайнятості в Любліні працевлаштувало 63 людей без відповідних дозволів на роботу, з яких тільки один заробітчанин був не з України. Порушників виявили польські прикордонники.

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Наразі проти роботодавця порушена кримінальна справа, яку готуються передати до суду. Власнику фірми загрожує до 30 тисяч злотих штрафу.

"В результаті перевірки затримано в цілому 63 іноземців, зокрема, 62 громадян України та одного громадянина Молдови, котрі були працевлаштовані без необхідних дозволів та договорів одним з люблінських агентств тимчасової зайнятості. Щодо працедавця та найнятих ним іноземців до суду будуть скеровані позовні заяви", – зазначив речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєніцький.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Польщі є понад мільйон трудових мігрантів з України, з яких кілька десятків тисяч – утікачі з Донбасу, де триває війна.

Теги: Новини України Кримінальні новини Польща
Джерело: 24 Канал
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