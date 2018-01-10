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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Прем'єр Польщі поговорив з Юнкером про "десятки тисяч утікачів від війни в Україні"

09:39, сьогодні 1208 Читать новость на русском
Прем'єр Польщі поговорив з Юнкером про
Прем'єр Польщі поговорив з Юнкером про "десятки тисяч утікачів від війни в Україні" / firstsocial.info

У Польщі є понад мільйон трудових мігрантів з України, з яких кілька десятків тисяч – утікачі з Донбасу, де триває війна.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером у Брюсселі, передає "Укрінформ".

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Прем'єр Польщі пояснив Юнкеру, що країна не хоче приймати біженців з Близького Сходу та Північної Африки, адже раніше Польща прийняла тисячі біженців з Чечні, які втікали від війни, а зараз – це біженці з районів на сході України, де йде війна з окупантами.

Я говорив про проблему російсько-української війни, яка призвела до того, що маємо понад мільйон осіб з України, які загалом є трудовими мігрантами. Однак, якщо дуже серйозно вивчити статистичні дані, то принаймні декілька десятків тисяч – це особи з територій, охоплених війною, без даху над головою, типові утікачі з території східної України,
– заявив Матеуш Моравецький.

За словами прем'єра, Польща не змінює своїх позицій у питанні біженців і не прийматиме у себе мігрантів з півдня.

Теги: Новини України Новини політики Польща Жан-Клод Юнкер біженці Єврокомісія Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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