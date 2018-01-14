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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

З Росії у Донецьк прибув новий склад кадрових військових, – волонтер

15:07, сьогодні 1634 Читать новость на русском
Російські військові на Донбасі
Російські військові на Донбасі / Ілюстративне фото з вільних мереж

Перемир'я в зоні АТО завершилося, а по всій лінії фронту бойовики здійснюють обстріли з 82, 120 і 122-міліметрової артилерії. Поранених серед українських військових немає, і вони "дали гідну відповідь ворогові".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер і координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв.

"Тиждень тому з РФ у Донецьк прибув новий склад радників і командирів, всі кадрові військові. Думаю, це було зроблено спеціально, щоб після свят активізувати військові дії і провести ротацію", – мовиться у повідомленні Кабакаєва.

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Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини Донецька Волонтери
Джерело: 24 Канал
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