З Росії у Донецьк прибув новий склад кадрових військових, – волонтер
15:07, сьогодні 1634 Читать новость на русском
Перемир'я в зоні АТО завершилося, а по всій лінії фронту бойовики здійснюють обстріли з 82, 120 і 122-міліметрової артилерії. Поранених серед українських військових немає, і вони "дали гідну відповідь ворогові".
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер і координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв.
"Тиждень тому з РФ у Донецьк прибув новий склад радників і командирів, всі кадрові військові. Думаю, це було зроблено спеціально, щоб після свят активізувати військові дії і провести ротацію", – мовиться у повідомленні Кабакаєва.
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Джерело: 24 Канал
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