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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

З Сергія Бубки зняли звинувачення в корупції

25 Читать новость на русском
Сергій Бубка
Сергій Бубка

Стосовно президента НОК України Сергія Бубки не буде вжито ніяких заходів з боку Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAFF).

Про це зазначається в прес-релізі підконтрольній IAFF організації - AIU (The Athletics Integrity Unit), пише SportArena.

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"На основі наявної інформації AIU дійшла висновку, що немає значних доказів факту порушення Сергієм Бубкою правил IAFF", – йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося про те, що Бубка в червні 2009 року перевів $45 тис. на рахунок офшорної компанії "New Mills Investments Ltd", бенефіціаром якої є колишній казначей IAAF і президент Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Валентин Балахнічев.

Сергій Бубка та Валентин Балахнічев стверджують, що платіж був здійснений для розвитку легкоатлетичного турніру "Зірки жердини", який з 1990 року проводився в Донецьку.

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Теги: Легка атлетика Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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