З України до Італії запустять пором: що відомо

З українського Чорноморська до італійського Барі курсуватиме пором. Про це домовилась делегація українського уряду під час робочого візиту до Італії.

"Барі — приморське місто у Південній Італії. Це одне з найбільш значних міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр, та найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря. Чорномосрьк – один з найбільших портів України, вантажообіг якого в 2018 році складав 21,5 мільйона тонн", – зазначили у Кабміні.

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Коли саме запустять проект, скільки триватиме подорож, у які сезони курсуватиме пором, скільки коштуватимуть квитки – наразі в уряді не повідомляють.



З України до Італії незабаром можна буде дістатись поромом