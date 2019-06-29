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      З України до Італії запустять пором: що відомо

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      З України до Італії незабаром можна буде дістатись поромом
      З України до Італії незабаром можна буде дістатись поромом / Facebook // Урядовий портал

      З українського Чорноморська до італійського Барі курсуватиме пором. Про це домовилась делегація українського уряду під час робочого візиту до Італії.

      "Барі — приморське місто у Південній Італії. Це одне з найбільш значних міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр, та найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря. Чорномосрьк – один з найбільших портів України, вантажообіг якого в 2018 році складав 21,5 мільйона тонн", – зазначили у Кабміні.

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      Коли саме запустять проект, скільки триватиме подорож, у які сезони курсуватиме пором, скільки коштуватимуть квитки – наразі в уряді не повідомляють. 


      З України до Італії незабаром можна буде дістатись поромом

      blog_ava
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      Теги: Новини України Водний транспорт Кабінет Міністрів України
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