За день до саміту "Україна – ЄС" голова Єврокомісії пішла на карантин
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн самоізолювалася через ризик зараження коронавірусом. Напередодні жінка отримала негативний результат тесту на COVID-19.
Голова Єврокомісії пробуде на карантині до ранку 6 жовтня. Все тому, що напередодні жінка контактувала із хворою на коронавірус людиною. Про це Ляєн повідомила у твіттері.
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Мені повідомили, що я брала участь у зустрічі минулого вівторка, на якій була присутня людина, що вчора отримала позитивний результат на COVID-19,
– пояснила голова Єврокомісії.
Ляєн повторно здасть тест на коронавірус 5 жовтня.
Додамо, що 6 жовтня в Брюсселі голова Єврокомісії мала б взяти участь у саміті "Україна – ЄС". Ляєн та Президент України Володимир Зеленський повині обговорити співробітництво ЄС та України у стримуванні російської агресії.
Головне про Саміт "Україна – ЄС"
- У саміті "Україна – ЄС" мають взяти участь Президент України Володимир Зеленський, очільник Європейської Ради Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн.
- Представники ЄС та України обговорять наслідки пандемії коронавірусу та підтримку України з боку ЄС.
- Сторони звернуть увагу на реалізацію Угоди про асоціацію, а також стан реформ в Україні.
- Крім того, посадовці обговорять конфлікт на Сході України та захист прав кримчан.