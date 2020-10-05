Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн самоізолювалася через ризик зараження коронавірусом. Напередодні жінка отримала негативний результат тесту на COVID-19.

Голова Єврокомісії пробуде на карантині до ранку 6 жовтня. Все тому, що напередодні жінка контактувала із хворою на коронавірус людиною. Про це Ляєн повідомила у твіттері.

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Мені повідомили, що я брала участь у зустрічі минулого вівторка, на якій була присутня людина, що вчора отримала позитивний результат на COVID-19,

– пояснила голова Єврокомісії.

Ляєн повторно здасть тест на коронавірус 5 жовтня.

Додамо, що 6 жовтня в Брюсселі голова Єврокомісії мала б взяти участь у саміті "Україна – ЄС". Ляєн та Президент України Володимир Зеленський повині обговорити співробітництво ЄС та України у стримуванні російської агресії.

У саміті "Україна – ЄС" мають взяти участь Президент України Володимир Зеленський, очільник Європейської Ради Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн. Представники ЄС та України обговорять наслідки пандемії коронавірусу та підтримку України з боку ЄС.

Сторони звернуть увагу на реалізацію Угоди про асоціацію, а також стан реформ в Україні.

Крім того, посадовці обговорять конфлікт на Сході України та захист прав кримчан.