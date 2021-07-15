Відповідне опитування у формі інтерв'ю провели протягом 3 – 11 липня. У ньому взяли участь 1 200 жителів Харкова. Gомилка репрезентативності – не більше ніж 2,8%

Актуально Рада призначила вибори мера Харкова на жовтень

Новий рейтинг претендентів на посаду мера Харкова

Перше місце посідає Ігор Терехов – 38,1 %. Він є головою партії "Блог Кернеса – Успішний Харків". Також наразі виконує обов'язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса.

Другим фігурує Михайло Добкін – 15,8%. Ймовірний кандидат вже був мером Харкова у 2006 – 2010 роках. Пізніше очолив Харківську обладміністрацію.

Третє місце посідає Юлія Світлична від "Блоку Світличної – Разом". Депутатка була головою Харківської облдержадміністрації. Вона стала першою жінкою на цій посаді на Харківщині.

На четвертому місці – Олександр Фельдман (6,1%). Наразі він у Раді представляє ОПЗЖ. Раніше був членом "Батьківщини" та "Партії регіонів". У Харкові ще його знають як громадського діяча.

Окрім вищезгаданих політиків, місцеві також розглядають такі кандидатури:

Сергій Жадан – 2,3%;

Олексій Кучер – 2,3%;

Микита Роженко – 1,7%;

Олег Абрамічев – 1,1%;

Олег Ситенко – 0,3%.

Майбутні виборці зазначають, що 1,8% людей проголосують за зовсім іншого кандидата, 6,3% ще в роздумах, а 5% – взагалі не проголосують.



Результати опитувань про мера Харкова у 2021 році / Скриншот даних соціологічної групи "Рейтинг"

Не проголосували б за жодну ціну

Серед людей також проводили антиопитування. Жителі Харкова розповіли, за кого точно не проголосували б.

За результатами, Терехову довіряють найбільше – 54% опитаних містян. Водночас не довіряють аж 36%.

Щодо решти, то Світличній більшість людей не довіряє (44%), аніж довіряє (38%). Добкіна харків'яни вважають не надто надійним – довіряють 35% опитаних, натомість не довіряють – 57%, А найменше довіри у жителів Харкова викликає Фельдман – 31% проти 58%.

Кому в Харкові довіряють, а кому – ні / Скриншот даних соціологічної групи "Рейтинг"

Хто на думку харків'ян переможе

Рейтинг претендентів, які, ймовірно, переможуть трохи відрізняється від списку тих, за кого планують проголосувати люди.

Ігор Терехов – 61%.

Михайло Добкін – 14 %.

Олександр Фельдман – 3%.

Юлія Світлична – 3%.

Євген Мураєв – 1%

Олексій Кучер – 1%.

Інші опитувані не можуть визначитись. Таких – 16%.

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Хто переможе на виборах мера у Харкові 2021 / Скриншот даних соціологічної групи "Рейтинг"