Політична партія "За майбутнє" звернулася до президента й уряду. Партія вимагає перевірити факти ймовірних зловживань, які можуть відбуватися в межах програми реформування екстреної медичної допомоги, та запобігти спробам нажитися на житті й здоров’ї громадян.

З такою вимогою до Президента та Уряду звернувся співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко.

Нардеп звертає увагу: у ЗМІ з'явилася інформація, що при ухваленні рішень щодо облаштування приймальних відділень опорних лікарень МОЗ чомусь відмовився від закупівлі обладнання, безпосередньо необхідного для надання екстреної медичної допомоги, а централізовано закупити лише ендоскопічні стійки, комп'ютерні томографи й ангіограми. На те, щоб ввести їх в експлуатацію, потрібні будуть додаткові кошти й кваліфікований персонал, а отже, це може і не відбутися. Такі приклади наводить у своєму блозі кандидат медичних наук, хірург Сергій Калінчук.

У той час, як районні, міські лікарні гостро потребують обладнання, медичних матеріалів, а також коштів на забезпечення достойної оплати праці медпрацівників, Уряд, як вбачається з оприлюдненої інформації, ухвалив рішення, реалізація якого може призвести до неефективного використання бюджетних коштів,

– наголошує у зверненні Тарас Батенко.

Політик додає: вигоду від таких урядових рішень отримають наближені до чиновників особи, котрі зароблять на обладнанні. А ось для самих медичних закладів останнє стане тягарем і не зможе використовуватися для ефективного порятунку життя пацієнтів.

У той час, як для відділень екстреної медичної допомоги потрібні апарати штучної вентиляції легень, дефібрилятори, апарати УЗД тощо, їх, за логікою уряду, чомусь мають купувати самі опорні лікарні.

"Таким чином, реалізація чиновниками Міністерства охорони здоров'я України цього стратегічного проєкту може призвести до фактичної руйнації всієї системи екстреної медичної допомоги", – коментує Тарас Батенко.