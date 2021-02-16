Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" вимагає розширити програму субсидій для населення та ввести мораторій на підвищення комунальних тарифів щонайменше до кінця 2021 року. Це дозволить істотно зменшити борги українців за "комуналку" та поліпшити фінансовий стан місцевих підприємств-постачальників газу, тепла та гарячої води.

Про це йдеться в заяві партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

"За прогнозом Мінекономрозвитку, вже цього року зростуть ціни на всі комунальні послуги. Газ здорожчає на 20%, опалення та гаряча вода – на 16-18%, електроенергія – від 38% до 52%. При цьому мінімальна зарплата зросте лише на 7-10%. Тобто комунальні тарифи зростатимуть швидше, ніж пенсії та зарплати. Відповідно підвищення тарифів призведе до ще більшого зростання боргів населення за комунальні послуги. Станом на грудень 2020 року вони становили 73 млрд грн. Ще 42,8 млрд грн винні "Нафтогазу" місцеві постачальники тепла, тільки за 2020 рік ця сума зросла на 14,6 млрд грн. Отже, в галузі ЖКГ назріває борговий колапс, який може поставити під загрозу проведення опалювального сезону 2021-2022 років та спричинить кризу в місцевих бюджетах. Тому партія "ЗА МАЙБУТНЄ" вимагає ввести мораторій на підвищення комунальних тарифів мінімум до кінця 2021 року. Разом з тим ми закликаємо розширити програму комунальних субсидій та спростити доступ до неї для всіх категорій населення. Для цього Верховна Рада має дати доручення уряду та спільно розробити відповідні зміни до Держбюджету 2021 року. Це дозволить істотно зменшити борги населення за комунальні послуги та поліпшити фінансовий стан підприємств-постачальників тепла", - йдеться в заяві партії.

Нагадаємо, депутатська група "ЗА МАЙБУТНЄ" у парламенті зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови № 4609 про введення мораторію на підвищення комунальних тарифів до кінця 2021 року.