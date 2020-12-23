Національна програма «Велике будівництво» дозволила досягти вражаючих успіхів в сфері створення інфраструктури, проте вона має ще й неочевидну користь для всієї національної економіки.

Про це мовиться в матеріалі "РБК-Україна".

Цього року Укравтодор змінив стратегію: дороги стали будуватися і ремонтувати не відрізками, а цілими маршрутами. Українські маршрути також стали безпечнішими завдяки збільшенню обсягів зробленого освітлення, огорож і тротуарів. За словами видання, за основу був узятий план Vision Zero, що використовується в скандинавських країнах і спрямований на зменшення смертності на дорогах.

Ще одна інновація – незалежний технагляд на дорогах. "В основному це іноземні компанії, представники яких мають право з'являтися на об'єкті в будь-який час без попередження, перевіряючи якість робіт і відповідність технічним вимогам", – розповідає ЗМІ, додаючи, що в цьому році технагляд діяв на 1500 км доріг, в наступному році цю цифру хочуть збільшити.

Крім нових доріг Україна також отримала значний стимул для економіки. Програма надала значний позитивний ефект на ВВП: на думку Михайла Кухара з Ukraine Economic Outlook, інвестиції в інфраструктуру не дозволили ВВП України впасти до 11%, утримавши падіння на рівні 3,7%. Економісти прогнозують, що позитивний вплив продовжиться 5-10 років за умови збереження таких же темпів інвестування в інфраструктуру.

В Укравтодорі вже представили масштабні плани проєктів до 2025-го року. Це і будівництво цементобетонних трас, 600 км прикордонних доріг, об'їзної Києва та дороги до Одеського порту, реконструкція 1385 мостів, будівництво мостів у Запоріжжі та Кременчуці. На це знадобиться 340 млрд грн. ЗМІ не сумнівається, що держава підтримає план Укравтодору.

"Укравтодор продемонстрував, що дійсно може робити багато якісних доріг. Причому – дешевше, ніж раніше. У 2020 році 1 км обходився державі на цілих 4,5 км менше, ніж в попередньому", – розповідає ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський підвів підсумки року "Великого будівництва", заявивши, що за рік в Україні зробили більше доріг, ніж за попередні 10 років.