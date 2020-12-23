Национальная программа "Большая стройка" позволила добиться впечатляющих успехов в сфере создания инфраструктуры, однако она имеет еще и неочевидную пользу для всей государственной экономики.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

В этом году Укравтодор сменил стратегию: дороги стали строиться и ремонтироваться не отрезками, а целыми маршрутами. Украинские маршруты также стали безопаснее благодаря увеличению объемов сделанного освещения, ограждений и тротуаров. По словам издания, за основу была взят план Vision Zero, использующийся в скандинавских странах и направленный на уменьшение смертности на дорогах.

Еще одна инновация – независимый технадзор на дорогах. "В основном это иностранные компании, представители которых имеют право появляться на объекте в любое время без предупреждения, проверяя качество работ и соответствие техническим требованиям", - рассказывает СМИ, добавляя, что в этом году технадзор действовал на 1500 км дорог, в следующем году эту цифру хотят увеличить.

Кроме новых дорог Украина также получила значительный стимул для экономики. Программа оказала значительный положительный эффект на государственный ВВП: по мнению Михаила Кухаря из Ukraine Economic Outlook, инвестиции в инфраструктуру не позволили ВВП Украины упасть до 11%, удержав падение на уровне 3,7%. Экономисты прогнозируют, что позитивное влияние сохранится на 5-10 лет при условии сохранения таких же темпов инвестирования в инфраструктуру.

В Укравтодоре уже представили масштабные планы проектов до 2025-го года. Это и строительство цементобетонных трасс, 600 км приграничных дорог, объездной Киева и дороги к Одесскому порту, реконструкция 1385 мостов, строительство мостов в Запорожье и Кременчуге. На это понадобится 340 млрд грн. СМИ не сомневается, что государство поддержит план Укравтодора.

"Укравтодор продемонстрировал, что действительно может делать много качественных дорог. Причем – дешевле, чем раньше. В 2020 году 1 км обходился государству на целых 4,5 км меньше, чем в предыдущем", - рассказывает СМИ.



Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский подвел итоги года "Большой стройки", заявив, что за год в Украине сделали больше дорог, чем за предыдущие 10 лет.