У школі планування громадського простору Урбанина відкрилися14 бюджетних місць, якими можуть скористатися студенти ВНЗ та пройти курси з планування київських Липок і Лук'янівської площі.

Навчання 14-ти студентів оплатив Юрій Голик, один з ідеологів Програми Президента "Велике Будівницвто", ексрадник голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка (2015–2019) і прем'єр-міністра Олексія Гончарука (2019–2020). Про це повідомляє проєкт Урбанина.

Як пише Урбанина в описі курсів, що відкриваються, студентів навчать проєктувати публічний простір, з ними поділяться досвідом провідні фахівці у галузі міського проєктування, а також на практиці будуть розібрані дизайн-процеси і методики.

"Важливо, щоб створювалися комфортні та сучасні простори. Важливо пишатися побудованим. Для цього потрібно усіляко розвивати молодих фахівців і надавати їм можливість отримувати знання у крутих професіоналів. Тому оплатив 14 місць на двох крутих курсах для тих, у кого горять очі і хто хоче вчитися", – написав Голик на своїй сторінці у Facebook.

Проєкту Урбанина вже більше двох років. Починаючи з 2018 року студенти курсів розробили проєкти реконструкцій київських площ – Кожум'яцької, Вокзальної та Бессарабської. При цьому проєкт Кожум'яцької площі дав поштовх концепції глобальної реконструкції Валів на Подолі.

На чергових курсах студентами будуть розроблені проєкти сучасного публічного простору центрального столичного району Липки, а також Лук'янівської площі – однієї з найбільш завантажених у Києві.

Для того, щоб пройти безкоштовне навчання в Урбанині, необхідно зареєструватися на сторінці одного з курсів і заповнити вступну анкету. Після чого переможців стипендіальної програми Юрія Голика обере керівництво Урбанини.

Нагадаємо, нещодавно Голик, розповідаючи про завдання Програми "Велике Будівництво" акцентував увагу на необхідності будівництва якісної інфраструктури не лише у містах, але й у найвіддаленіших селах. Нова дорога у селі кардинально змінює якість життя.