За 50 кілометрів від Чорнобиля горить лісова підстилка: пожежу гасить авіація

Лісова підстилка горить на площі близько 6 гектарів поблизу села Нові Соколи на Київщині на території Димарського агролісництва. Місцями це горіння переходить у верхову пожежу.

Через сильні пориви вітру о 17:30 вогонь поширився з території лісового масиву на площу близько 1 гектару і загальна площа пожежі склала близько 6 гектарів, повідомили надзвичайники.

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З пожежею борються 62 людини та 11 одиниць техніки, зокрема 2 літаки Ан-32П і вертоліт Мі-8. Жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає.

Північна частина Іванківського району розташована в Чорнобильській зоні відчуження, а село Нові Соколи – на відстані понад 50 кілометрів від Чорнобиля.