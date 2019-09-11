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      За 50 кілометрів від Чорнобиля горить лісова підстилка: пожежу гасить авіація

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      Пожежа за 50 кілометрів від Чорнобиля
      Пожежа за 50 кілометрів від Чорнобиля / 24 канал (ілюстративне фото)

      Лісова підстилка горить на площі близько 6 гектарів поблизу села Нові Соколи на Київщині на території Димарського агролісництва. Місцями це горіння переходить у верхову пожежу.

      Через сильні пориви вітру о 17:30 вогонь поширився з території лісового масиву на площу близько 1 гектару і загальна площа пожежі склала близько 6 гектарів, повідомили надзвичайники.

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      З пожежею борються 62 людини та 11 одиниць техніки, зокрема 2 літаки Ан-32П і вертоліт Мі-8. Жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає.

      Північна частина Іванківського району розташована в Чорнобильській зоні відчуження, а село Нові Соколи – на відстані понад 50 кілометрів від Чорнобиля.

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      Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації Пожежа Чорне море ДСНС
      Джерело: 24 канал
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