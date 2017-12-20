За агресію проти України засуджені 11 росіян, – ГПУ

За весь час проведення антитерористичної операції на Донбасі були засуджені за збройну агресію проти України 11 громадян Російської Федерації, серед яких 3 кадрові військовослужбовці ЗС РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

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Зазначається, що Головною військовою прокуратурою притягнуто до кримінальної відповідальності 79 осіб, в тому числі, 49 громадян Росії. До суду направлено 43 обвинувальних акти за 46 особами (з них 20 громадян РФ), 32 людини перебувають у розшуку.

Вироками судів 30 осіб засуджено до позбавлення волі на термін від 3 до 15 років, в тому числі, 11 громадян РФ, серед яких – три кадрових військовослужбовці ЗС РФ. Цими судовими рішеннями визнано факт ведення РФ агресивної війни з Україною,

– йдеться в повідомленні.

Також у ГПУ відзначили, що судами розглянуто 26 кримінальних проваджень за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 111 (державна зрада), 256 – 258-5 (злочини проти громадської безпеки), 437 (ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України. У 24 провадженнях ухвалено обвинувальні вироки стосовно 24 осіб, з призначенням покарання у виді реального позбавлення волі на строк від 3 до 12 років.

На теперішній час у провадженні військових прокуратур перебуває 90 проваджень за вказаними злочинами, з яких у 78 особам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, за матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України у 2017 році 10 людей засудили за злочини проти основ національної безпеки та 43 за тероризм.