За "представництво "ДНР" у Франції взявся вищий трибунал країни

У четвер, 11 січня, вищий трибунал Франції розгляне питання щодо заборони у Марселі так званого "представництва "ДНР", що працює під виглядом громадської організації.

Фейковий "представницький центр "ДНР" був зареєстрований у Франції ще на початку літа 2017 року, а почав працювати з 1 вересня. Тоді у бойовиків заявили, що хочуть відкрити сайт в інтернеті, проводити концерти і виставки.

Офіційне ж відкриття так званого "представницького центру" самопроголошеної "Донецької народної республіки" відбулось 25 вересня у французькому Марселі. На ньому були присутніми французькі політики та експерти, що фінансуються Кремлем.

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У Франції від створення "представництва" фейкової "республіки" відхрестилися та заявили, що країна ніколи не визнавала самопроголошену "ДНР" та не має з нею контактів. Тоді ж у вересні МЗС Франції скерувало запит до правоохоронних органів країни щодо перевірки на законність відкриття у Марселі "центру "ДНР".

Тож наразі, як повідомляє ТСН, серед вимог прокурора – скасувати державну реєстрацію асоціації "Офіційний репрезентативний центр "ДНР" у Франції". Для цього вже підготували матеріали досудового слідства, які доводять порушення "асоціацією "ДНР" законодавства Франції та норм міжнародного права.